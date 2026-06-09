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Depuis les années 1960, l’agriculture française s’est profondément transformée. Les exploitations se sont agrandies, la mécanisation s’est accélérée, les rendements ont fortement augmenté et la production s’est insérée dans des marchés de plus en plus mondialisés. Peu de secteurs ont connu une mutation aussi rapide.

Cette modernisation a produit des gains de productivité spectaculaires. Entre 1959 et 2025, la productivité agricole a progressé en moyenne de près de 2 % par an.

À ce rythme, l’agriculture française produit aujourd’hui presque quatre fois plus par unité de ressources mobilisées – travail, machines ou équipements, énergie, engrais ou pesticides – qu’à la fin des années 1950.

Mais ces gains de productivité se sont-ils traduits par une amélioration durable de la rentabilité ou de la profitabilité (rapport entre l’ensemble des recettes et l’ensemble des coûts) ?

Pour répondre à cette question, nous avons analysé les comptes nationaux de l’agriculture publiés par l’Insee sur près de sept décennies. Cette approche de long terme permet de dépasser les fluctuations annuelles et de mieux comprendre les mécanismes économiques qui structurent le secteur.

Produire plus ne signifie pas forcément gagner plus

Dans le débat public, la situation économique des agriculteurs est souvent évaluée à partir du revenu annuel. Cet indicateur conjoncturel est utile, mais il ne suffit pas à mesurer la rentabilité structurelle de l’activité. Une exploitation peut dégager un revenu certaines années tout en voyant sa performance économique se fragiliser à long terme.

Pour mesurer cette performance, il faut calculer la profitabilité en comparant les recettes à la totalité des coûts : travail (y compris non salarié), matériel, bâtiments, foncier loué et en propriété, assurances, intérêts d’emprunt ou encore engrais, alimentation animale, énergie, eau, etc.

Autrement dit, la question est simple : 100 euros dépensés pour produire permettent-ils de générer durablement plus de 100 euros de valeur ?

Deux grands mécanismes expliquent l’évolution de cette profitabilité :

le premier est la productivité. Lorsqu’un agriculteur produit davantage avec les mêmes ressources, son efficacité technique progresse, ce qui contribue à l’amélioration de la profitabilité ;

le second est l’évolution des prix. Même avec une bonne productivité, la rentabilité peut se dégrader si les prix de vente augmentent moins vite que ceux des charges.

C’est précisément ce qui s’est produit sur la longue période.

Gains de productivité considérables

Sur près de soixante-dix ans, les performances techniques de l’agriculture française ont été remarquables. Les progrès génétiques, la mécanisation, l’amélioration des intrants, la modernisation des bâtiments ou encore le développement de l’irrigation ont permis de produire beaucoup plus avec moins de travail.

Entre 1959 et 2025, la productivité globale des facteurs a ainsi augmenté de 1,98 % par an en moyenne. Avec une telle progression, la situation économique des exploitations françaises aurait dû s’améliorer fortement.

Pourtant, ce n’est pas ce que montrent les données.

Davantage de charges

Notre principal résultat : les gains de productivité ont entièrement été absorbés par une évolution défavorable des termes de l’échange, définis comme le rapport entre les prix de vente et les prix des charges. Cette dégradation relative des prix explique pourquoi les gains de productivité ne se sont pas traduits par une amélioration durable de la rentabilité de l’agriculture française.

Entre 1959 et 2025, la profitabilité moyenne s’établit à 104 %. En moyenne, 100 euros engagés ont généré 104 euros de valeur. Cette moyenne masque une forte amplitude : un pic à 125 % en 1972, un point bas à 92 % en 2009. Surtout, la tendance de long terme est légèrement négative : – 0,22 % par an (Cf. Graphique 1).

Comment expliquer cette érosion de la rentabilité malgré une performance productive remarquable ?

La réponse tient dans la dynamique des prix. Sur la longue période, les termes de l’échange se sont dégradés en moyenne de 2,20 % par an. Les prix de vente ont progressé moins vite que les coûts. Les gains de productivité de 1,98 % par an ont été totalement absorbés par l’évolution défavorable des prix relatifs – ou termes de l’échange (Cf. Graphique 2).

Mondialisation et grande distribution

Cette évolution s’inscrit dans un contexte de mondialisation et d’intensification de la concurrence européenne. Les producteurs ont dû accroître leur productivité pour rester compétitif face à des pays aux coûts de production plus faibles ou soumis à des contraintes sanitaires et environnementales moins strictes.

Dans le même temps, la concentration de la grande distribution et des industries agroalimentaires a renforcé le pouvoir de négociation de l’aval des filières. Ce dernier a accentué la pression sur les prix payés aux producteurs afin de proposer des prix bas aux consommateurs. Ainsi, les gains de productivité de l’agriculture de 1,98 % par an ont été en grande partie, voire totalement, absorbés par la dégradation des prix relatifs ou des termes de l’échange (Cf. Graphique 2).

Les subventions atténuent quelque peu cette érosion. Hors aides, la profitabilité marchande recule de 0,37 % par an. Les soutiens publics contribuent ainsi pour environ + 0,15 point par an à la trajectoire globale.

Trois grandes périodes depuis les années 1960

L’évolution de la rentabilité de l’agriculture française n’a pas été uniforme.

Entre 1959 et le début des années 1970

La modernisation agricole est extrêmement rapide. Les gains de productivité sont très élevés et compensent entièrement la détérioration des prix. La profitabilité se maintient à un niveau relativement favorable.

À partir des années 1970 et jusqu’à la fin des années 2000

Les gains de productivité restent importants, mais ne suffisent plus à compenser la pression sur les prix agricoles. La profitabilité s’érode progressivement dans un contexte de concurrence accrue et de baisse des prix agricoles réels.

Depuis 2009, la situation évolue de nouveau

Les prix agricoles se redressent davantage, mais dans un environnement très volatil. Dans le même temps, les gains de productivité ralentissent fortement. La profitabilité s’améliore légèrement, sans retrouver pour autant une trajectoire durablement favorable.

Les gains de productivité ne garantissent pas la performance économique

L’enseignement principal de ces soixante-sept années de données est clair : l’agriculture française est devenue beaucoup plus productive, mais cet avantage a été largement neutralisé par l’évolution défavorable des prix relatifs. Concrètement, les prix des produits ont évolué moins vite que ceux des charges.

Au-delà des moyennes nationales, les situations sont évidemment hétérogènes. Les grandes cultures, l’élevage laitier, la viticulture ou les productions spécialisées connaissent des trajectoires distinctes. Certaines orientations ont bénéficié d’améliorations ponctuelles de leurs termes de l’échange ; d’autres ont subi des pressions plus marquées.

La tendance d’ensemble reste instructive.

Cette conclusion éclaire différemment les tensions actuelles du monde agricole. Les difficultés rencontrées aujourd’hui ne relèvent pas seulement des crises récentes ou des aléas climatiques. Elles s’inscrivent dans une dynamique économique de long terme.

La question centrale devient la suivante : comment maintenir une agriculture capable de rester durablement profitable dans un contexte de forte concurrence internationale, de transition écologique et de volatilité croissante des marchés ?

La réponse dépendra autant des innovations techniques que des mécanismes de formation des prix, des politiques publiques et du partage de la valeur au sein des filières alimentaires.

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence creative commons. Lire l’article original.

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