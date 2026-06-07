Mercredi 27 mai 2026, la Chambre des députés du Brésil a franchi une étape décisive. La Chambre basse a adopté un projet de réforme constitutionnelle qui vise à réduire le temps de travail et à instaurer deux jours de repos hebdomadaires – contre un aujourd’hui. Pour l’heure, la mesure doit encore être adoptée au Sénat. Une façon pour le président Lula d’asseoir une forme de justice sociale... et d’attirer la sympathie d’une grande partie des électeurs à quelques mois de la prochaine élection présidentielle.
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