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Qui ? Merci Chouchou

Quoi ? Une plate-forme qui facilite la gestion locative des propriétaires

De la résilience. Il en a fallu à Magalie Doret pour voir son projet aboutir. Cette bordelaise d’origine, passionnée d’immobilier, diplômée en marketing, obtient d’abord un poste chez SFR à Paris et c’est lors d’un plan de départ volontaire que l’envie d’entreprendre commence à se dessiner. En 2022, les statuts de la société sont créés, l’année suivante elle s’entoure d’une agence Web pour l’accompagner. S’ensuivent une mise en demeure, une convocation au tribunal, et rebelotte deux ans plus tard après avoir retrouvé une agence. Entre temps, la jeune femme doit affronter la perte de son père. Même au pied du mur, Magalie Ducret n’est pas du genre à abandonner.

« Je me suis demandée si je devais continuer ou arrêter l’aventure entrepreneuriale. Finalement, cette épreuve m’a donné encore plus de force. » Jusqu’à voir son projet se concrétiser. La plate-forme Merci Chouchou voit le jour en février 2026 pour accompagner les propriétaires dans la gestion de leurs locations meublées.

Centraliser la gestion locative…

Merci Chouchou s’adresse aux propriétaires qui souhaitent garder la main sur leur gestion locative. « Certains préfèrent aller en agence ou en conciergerie, mais ce n’est pas le cas de tout le monde. Nous sommes là pour les accompagner et leur simplifier la vie », précise Magalie Doret. La plate-forme accompagne les bailleurs de logements meublés, en location saisonnière, en bail mobilité ou en location longue durée d’au moins un an.

Concrètement, sur l’interface, le propriétaire a accès à plusieurs informations pour mieux suivre la gestion de ses biens : une page descriptive du logement, un planning pour les visites mais également des contrats de location pré-remplis – et rédigés par un cabinet d’avocats bordelais, la signature ne se fait pas obligatoirement sur le site, c’est au bon vouloir du propriétaire.

« L’idée est de proposer une boîte à outils qui centralise toute la gestion des locations. La plate-forme permet aussi d’optimiser la visibilité des biens sur plusieurs sites et accompagne les propriétaires à chaque étape, de la visite à la réservation, grâce à des outils et des processus automatisés », détaille la fondatrice. Ainsi, le propriétaire peut avoir mis en location son bien sur d’autres plates-formes comme Airbnb ou Booking.com et synchroniser son calendrier de visites sur Merci Chouchou.

Sur le modèle économique, il existe deux offres : une gratuite et une payante, sans engagement et sans commission. « L’objectif est de simplifier la vie des propriétaires. Ils peuvent tout à fait passer d’une offre à une autre selon leur activité. Quand on fait de la location saisonnière de juillet à août, ce n’est pas la même chose que de louer un logement à un étudiant pour une longue durée. Il fallait une formule flexible », appuie Magalie Doret.

Il faut compter 15 euros par mois et par bien pour bénéficier de la formule payante, en sachant que les deux premiers mois sont offerts. Pour l’heure, Merci Chouchou qui n’a que quelques mois, compte déjà plusieurs dizaines de propriétaires inscrits. Et les premiers retours sont positifs !

… mais pas que !

Merci Chouchou, ce n’est pas seulement une plate-forme tout en un pour les propriétaires. C’est aussi un univers. « Merci Chouchou est né d’un ras-le-bol. J’en avais assez de voir la location se professionnaliser à l’excès, au point d’oublier ce qui faisait son charme : aller chez l’habitant. Comme beaucoup, j’ai moi aussi été confrontée à des abus, et j’ai voulu revenir à quelque chose de plus humain », nous confie la fondatrice.

Oubliez les notations qui parfois tournent à l’excès d’un côté comme de l’autre. Retour à une formule plus ancienne qui n’a pas perdu de son charme : le livre d’or. Magalie Doret a aussi mis un point d’honneur à instaurer une charte de bonne conduite à destination des locataires comme des propriétaires. Parce que, comme son nom l’indique « Merci Chouchou est là pour vous chouchouter ! ».