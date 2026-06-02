Mieux se connaître soi-même. Voilà sans doute le plus grand enseignement qu’Armand Thiberge a tiré de la psychanalyse, un univers dans lequel il a grandi grâce à ses deux parents. Pour ce Polytechnicien, le salariat n’était pas fait pour lui. Preuve en est : il quitte brutalement un stage de fin d’études en Inde après seulement deux semaines. L’action, celle qui l’avait guidé à l’armée, reste son moteur. Ingénieur dans l’âme, « comprendre les choses et les raisonnements m’a toujours fasciné », il devient entrepreneur de cœur, à la recherche de solutions concrètes aux problèmes.

En 2007, il fonde une agence Web avec un associé indien. L’histoire commence par une simple annonce : « J’ai publié une petite annonce — “recherche associé”. Trois personnes ont répondu. Deux sont venues me rencontrer. La troisième, convaincue qu’il s’agissait d’une arnaque, ne s’est pas déplacée… et c’est finalement avec elle que l’aventure a démarré. »