Mieux se connaître soi-même. Voilà sans doute le plus grand enseignement qu’Armand Thiberge a tiré de la psychanalyse, un univers dans lequel il a grandi grâce à ses deux parents. Pour ce Polytechnicien, le salariat n’était pas fait pour lui. Preuve en est : il quitte brutalement un stage de fin d’études en Inde après seulement deux semaines. L’action, celle qui l’avait guidé à l’armée, reste son moteur. Ingénieur dans l’âme, « comprendre les choses et les raisonnements m’a toujours fasciné », il devient entrepreneur de cœur, à la recherche de solutions concrètes aux problèmes.
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