Il y a quelques jours, la capitale s’est réveillée transformée. Une gigantesque toile blanche, aux effets de « grotte », recouvre le Pont-Neuf. Conçue par l’artiste JR et baptisée sommairement « La Caverne du Pont-Neuf », l’œuvre devait être présentée au public le 6 juin 2026. Mais la pluie et les rafales de vent ont déchiré le sommet de l’enveloppe gonflable. Si l’ouverture est reportée, la vision de cette installation monumentale en plein Paris réinterroge la place de l’art dans l’espace public.
Envie de lire la suite ?
Nos articles en intégralité à partir de 1,99€/mois
sans engagement
(annulable à tout moment)
Si vous êtes déjà abonné, connectez-vous juste en dessous