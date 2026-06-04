Espace public et art
« Idées de pierre » de l'artiste Giuseppe Penone devant la Bourse de commerce, à Paris. Crédits : Shutterstock

Il y a quelques jours, la capitale s’est réveillée transformée. Une gigantesque toile blanche, aux effets de « grotte », recouvre le Pont-Neuf. Conçue par l’artiste JR et baptisée sommairement « La Caverne du Pont-Neuf », l’œuvre devait être présentée au public le 6 juin 2026. Mais la pluie et les rafales de vent ont déchiré le sommet de l’enveloppe gonflable. Si l’ouverture est reportée, la vision de cette installation monumentale en plein Paris réinterroge la place de l’art dans l’espace public.

« Une œuvre d’art doit être regardée pour être reconnue comme telle », dixit le célèbre peintre français, Marcel Duchamp. Sans public pour la voir, il n’y a pas d’œuvre d’art. Aujourd’hui, certaines font partie intégrante du patrimoine des villes, comme la tour Eiffel qui devait être démontée après l’exposition universelle de 1889. Derrière la dimension esthétique on peut y voir un aspect social, presque politique. Et les pouvoirs publics encouragent d'ailleurs cette présence de la création hors les murs.

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Lisa Begouin
Journaliste. Si la curiosité est un vilain défaut, elle m'a permis d'en faire mon métier ! Je suis ravie de faire partie de l'équipe d'ÉcoRéseau Business, dont l'objectif est d'informer avec un regard constructif et optimiste. Dans mes articles, je m'efforce de rester aussi objective que possible… sauf quand il est question de Bordeaux, ma ville de cœur !

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