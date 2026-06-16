Vous souvenez-vous de la loi européenne 2035 qui devait révolutionner le secteur de l’automobile ? Et bien elle ne verra pas le jour. 2035 devait être l’année de la fin des véhicules thermiques en Europe, avec un passage au 100 % électrique. Cependant, en décembre 2025, l’UE a décidé de faire marche arrière, mais pas sans raison.

C’est un choc pour certains, un soulagement pour d’autres. La loi européenne 2035, qui devait interdire la commercialisation de véhicules thermiques sur le sol du continent, a été assouplie L’UE a répondu positivement à l’appel à l’aide de l’Allemagne et de l’Italie, qui jugeaient cet objectif inatteignable et beaucoup trop contraignant face à la concurrence chinoise et américaine. Un assouplissement qui devrait ralentir le passage à l'électrique de plusieurs marques automobiles, notamment dans le luxe.