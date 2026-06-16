Vous souvenez-vous de la loi européenne 2035 qui devait révolutionner le secteur de l’automobile ? Et bien elle ne verra pas le jour. 2035 devait être l’année de la fin des véhicules thermiques en Europe, avec un passage au 100 % électrique. Cependant, en décembre 2025, l’UE a décidé de faire marche arrière, mais pas sans raison.
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