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L’édition 2026 des Trophées ÉcoRéseau s’est tenue jeudi 11 juin lors d’une cérémonie co-organisée par le magazine ÉcoRéseau Business et la CCI Paris Île-de-France. Une remise de prix qui s’est déroulée, pour la première fois, sous le haut patronage du Président de la République, Emmanuel Macron. Cinq catégories étaient à l’honneur : Électron libre, Initiative positive, Rebond, l’Entreprise de l’année et l’Entrepreneur de l’année – ce trophée a été remporté par Armand Thiberge (Brevo), qui succède à Vincent Klingbeil (EDG). Découvrez tous les lauréats.

Trophée du « Rebond »

Gaël Rivière

Non-voyant de naissance, Gaël Rivière découvre très tôt sa passion pour le football, grâce à la Coupe du monde 98, et apprend à jouer en repérant le bruit du ballon grâce à un sac en plastique. Originaire de La Réunion, il rejoint ensuite l’équipe de France de cécifoot. Diplômé en droit, il mène en parallèle une carrière d’avocat (Bredrin Prat). Champion paralympique à Paris 2024, il devient la même année président de la Fédération Française Handisport.

Trophée « Entreprise de l’année »

Pigment

Fondée en 2019, Pigment transforme la prise de décision en entreprise grâce à l’IA générative. Devenue une licorne de la French Tech, valorisée à plus d’un milliard de dollars, la scale-up compte 500 salariés. Créée par Éléonore Crespo, ex-Google, et Romain Niccoli, ancien CTO de Criteo, elle développe une plate-forme qui centralise les données des entreprises. En mai 2026, Pigment approchait les 100 millions de dollars de revenus annuels récurrents.

Trophée « Électron libre »

Sarah Ourahmoune



La boxe a été un ascenseur social pour Sarah Ourahmoune, qui a grandi à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis). Dix fois championne de France, championne du monde en 2008 et vice-championne olympique à Rio en 2016, elle se tourne ensuite vers l’entrepreneuriat. Avec Boxer Inside (2011), elle fait de la boxe un outil d’insertion pour les jeunes, avant de créer Les Puncheuses (2021), un programme qui allie boxe et développement personnel pour les femmes.

Arnaud Bruillon

Et s’il était encore possible de grimper tous les échelons à force de travail et de volonté ? Arnaud Bruillon en est la preuve vivante. Vendeur en 1994 à seulement 17 ans dans une boutique Finsbury, il en devient… PDG seize ans plus tard ! Le graal pour celui qui était devenu le premier franchisé de la marque en 2000. L’entrepreneur incarne une réussite qui ne s’enseigne pas à l’école, mais qui se forge au contact des clients et des équipes.

Trophée « Initiative positive »

Cédric Meston

Un serial repreneur. C’est l’expression la plus juste pour qualifier Cédric Meston. En 2019, il cofonde HappyVore, une entreprise d’alternative végétale à la viande. En parallèle de son aventure entrepreneuriale, Cédric Meston se lance dans la reprise d’entreprises, parmi lesquelles : Jay&Joy et Bluedigo. Sa plus belle reprise ? sans conteste, Tupperware France, la célèbre marque de boîtes en plastique, qu’il a sauvée de la faillite en 2024.

« L’Entrepreneur de l’année »

Armand Thiberge

Élevé dans un univers imprégné de psychanalyse par ses deux parents, Armand Thiberge a appris à mieux se connaître avant de trouver sa voie dans l’entrepreneuriat. Aujourd’hui serial entrepreneur, il est à l’origine de Brevo, mais aussi de Solarinblue, leader français du solaire offshore flottant, et de Stryx AI, spécialisée dans les systèmes anti-drones. Un parcours qui illustre sa capacité à innover dans des secteurs variés et stratégiques.