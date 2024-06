Temps de lecture estimé : 3 minutes

Qui gouvernera la France demain ? Tentons l’hypothèse dite du « Front Populaire ».



Ces deux prochaines semaines, notre chronique fait la part belle à la politique fiction, dans un but informationnel.

Objectif : déterminer qui pourrait gouverner la France si les citoyens décidaient de porter au pouvoir une alternative au « bloc central ». La semaine prochaine, nous évoquerons ainsi l’hypothèse que constituerait l’entrée de Jordan Bardella à Matignon. Mais pour l’heure, place à « Front Populaire ». Quelle équipe en cas de victoire de ce cartel des gauches nouvelle formule ?

Première ministre

Clémentine Autain

Issue de la première force de gauche (LFI) Clémentine Autain demeure néanmoins une figure assez « « modérée » » du parti et pourrait satisfaire aux exigences du PS et d’EELV, dont elle est proche.

Ministre d’État – Ministre de la Justice, de l’Égalité des genres et des Droits humains

Sandrine Rousseau

Ministre d’État – Ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération internationale

François Hollande

Ministre d’État – Ministre de la Culture et des Arts populaires

Annie Ernaux

Le Nobel de Littérature ne fait mystère de ses sympathies pour la gauche radicale.

Ministre d’État – Ministre de l’Urgence climatique et de l’Eau



Jean-Luc Mélenchon

Ministre des Outre-mer

Huguette Fatna

Huguette Fatna est actuellement présidente du Conseil régional de la Réunion. Elle soutient Jean-Luc Mélenchon.

Ministre de l’Intérieur et de la Citoyenneté

Manuel Bompard

Ministre de la Vie associative et des Réfugiés

Manon Aubry

Ministre de l’Emploi, des Affaires sociales et du Bonheur de vivre

François Ruffin

Ministre des Finances et du Budget

Valérie Rabault

Spécialiste des questions budgétaires à l’Assemblée nationale, cette socialiste pourrait tenter de rassurer les marchés. Dure mission…



Ministre des Services Publics, du Pouvoir d’achat et du Contrôle des Prix



Fabien Roussel

Ministre de la Jeunesse et de l’Éducation pour toutes et tous

Mathilde Panot

Ministre de l’Économie et du Partage des richesses

Thomas Porcher

Cet économiste de gauche, présent chaque vendredi dans la matinale de France Inter, pourrait tenter la fameuse « relance keynésienne » dont il nous vante les mérites. Sans oublier la lutte contre les « ultra-riches ».

Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale

Caroline Fiat

Députée insoumise de la Meurthe-et-Moselle, cette ancienne aide-soignante est depuis longtemps chargée des questions de santé dans ce parti.

Ministre des Armées



Emmanuel Grégoire

Même si les mots « défense » ou « armée » ne figurent pas dans le programme du FP, nous imaginons tout de même que le ministère ne sera pas démantelé. Mais c’est tout de même à confirmer.



Ministre du Logement et de la lutte contre l’Exclusion

Ian Brossat

Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Vie étudiante

Julia Cagé

Julia Cagé est professeur d’économie à Sciences Po Paris.

Ministre des Quartiers populaires et des Sports

Vikash Dhorasoo

Cet ancien footballeur professionnel s’était présenté en 2020 à la mairie de Paris, aux côtés de l’insoumise Danielle Simonet. Il signa récemment la pétition des sportifs contre l’extrême-droite.



Ministre de l’Économie sociale et solidaire



Johanna Rolland

Ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement

Yvan Le Bolloc’h

L’ancien comédien de « Caméra Café » est de toutes les luttes sociales. Très critique à l’encontre du système médiatique, cette grande-gueule pourrait aller défendre la politique du gouvernement sur les chaînes d’infos, comme récemment sur LCI.



Ministre de la Transition paysanne et de l’Agriculture urbaine



Marine Tondelier

Ministre de l’Industrie et de l’Énergie

Léon Deffontaines

Ministre des droits LGBTQIA+

Raphaëlle Rémy-Leleu

Conseillère de Paris, cette écologiste est également une féministe convaincue. Elle s’est élevée en figure de la révolte contre Gabriel Matzneff.

Ministre des Affaires européennes

Edwy Plenel

Ministre des Mobilités douces et des Transports publics



Alice Coffin

Ministre des Relations avec le Parlement

Olivier Faure

