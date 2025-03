Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le Salon Talents for the Planet se tiendra le 19 mars 2025 au Parc Floral de Paris.



Pour cette nouvelle édition, retrouvez des spécialistes et des professionnels du monde de l’entreprise. L’occasion d’échanger ensemble sur la mise en place de pratiques plus écologiques. ÉcoRéseau Business est partenaire de l’évènement.

Dans un contexte où la transition écologique redéfinit le monde du travail, les professionnels des ressources humaines (RH) jouent un rôle central dans l’adaptation des entreprises. Le salon Talents for the Planet, qui se tiendra le 19 mars 2025 au Parc Floral de Paris, offre une opportunité unique aux RH de se doter des outils et connaissances nécessaires pour accompagner cette transformation. Voici les conférences indispensables pour outiller les collaborateurs :

La Masterclass RH : Apprenez à outiller vos collaborateurs pour que chacun dans son métier contribue à la transition écologique et la pérennité des organisations par Caroline Gervais, Fondatrice FSSD-France (13h30 – 14h15, Salle 3). Elle propose une approche pratique pour :

Former chaque collaborateur à intégrer des pratiques durables dans son domaine d’expertise.

Favoriser une culture d’innovation durable au sein des équipes.

Identifier les leviers d’action spécifiques à chaque fonction pour une transformation concrète des pratiques.

La table ronde « Quand les (jeunes) talents changent les règles du jeu » (12h30 – 13h20, Salle 2) explore :

L’impact des nouvelles générations sur les pratiques managériales.

Leurs exigences en matière de durabilité et d’éthique.

Les stratégies pour attirer ces talents et les intégrer efficacement.

La conférence « Agir pour dépasser l’éco-anxiété » (13h30 – 14h20, Salle 2) offre des perspectives pour :

Comprendre les mécanismes de l’éco-anxiété et son impact sur le bien-être au travail.

Mettre en place des initiatives pour transformer cette anxiété en actions constructives.

Créer un environnement de travail qui soutient l’engagement écologique des employés.

La table ronde « Responsabilité, une longueur d’avance pour les entreprises qui osent l’engagement ! » (14h30 – 15h20, Salle 2) met en évidence :

Les avantages compétitifs d’une politique RH axée sur la responsabilité sociale et environnementale.

Des exemples concrets d’entreprises ayant réussi grâce à des pratiques durables.

Les étapes pour intégrer ces principes dans la gestion des talents.

Talents for the Planet propose également des ateliers pratiques tels que :

Masterclass Fresque de l’Économie Régénératrice (11h15 – 12h00, Espace Sensibilisation) : pour comprendre les liens entre économie, société et biodiversité, et identifier des leviers de transformation pour des organisations régénératrices.

La Fresque des Achats Responsables (12h00 – 12h45, Espace Sensibilisation) : pour outiller les professionnels des achats à intégrer des pratiques durables et responsables.

L’expérience Notre Tour (16h30 – 17h15, Espace Sensibilisation) : une activité collaborative illustrant les limites du système économique actuel et proposant des solutions concrètes pour agir.

Le salon met également en avant une variété de formations continues.

Informations pratiques

Date : Mercredi 19 mars 2025, de 9h00 à 18h00

Lieu : Parc Floral de Paris, 1 Route de la Pyramide, 75012 Paris

Accès : Métro Ligne 1, station Château de Vincennes

Inscription gratuite : ici