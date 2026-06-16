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Certaines associations et entreprises d’insertion qui récupèrent et recyclent les textiles appellent au secours. Elles sont en danger et dans l’obligation de cesser leurs collectes. Dernière catastrophe écologique : le Relais qui assure 40 % de la collecte et emploie 2 053 personnes vient d’annoncer la suppression de 60 emplois en insertion et la réduction de sa collecte de textiles, linge de maison et chaussures à hauteur de 15 000 tonnes. Cela impose la fermeture de 4 300 conteneurs, sur les 20 500 aujourd’hui installés dans l’hexagone. Par Ezzedine El Mestiri.

Depuis des années, la filière est confrontée à une détérioration insoutenable pour son équilibre économique. Les causes sont connues et actées par tous les intéressés du secteur. Notre surconsommation de vêtements, en augmentation a abouti à des volumes gigantesques de produits neufs mis sur le marché, plus de 3,5 milliards de pièces par an qui finiront en déchets ! Aujourd’hui, les bennes de récupération débordent de textiles de mauvaise qualité, inutilisables dont l’export s’est enrayé faute de preneurs. Les marchés africains de la friperie sont saturés par ces déchets à bas prix. Pour assurer son équilibre économique, les acteurs de collecte et de tri, récupéraient les vêtements et chaussures en bon état et les revendaient dans leurs magasins ou les exporter à l’étranger. Malheureusement, cela n’est plus possible vu la baisse de la qualité de ce qui est récupérable.

Trop de vêtements et peu de débouchés

150 milliards de vêtements sont produits chaque année dans le monde. Cette surproduction est devenue une bombe climatique et humaine ! La France demeure l’un des plus grands importateurs de vêtements en Europe, avec des importations annuelles estimées à 30 milliards d’euros pour les produits textiles, vêtements et chaussures qui proviennent des pays asiatiques où les conditions de travail sont abominables. En une année, 4 millions de tonnes de textiles sont jetées en Europe et seulement un tiers est collecté pour le recyclage !

Alors comment résoudre l’équation infernale de trop de vêtements, de trop mauvaise qualité et pas assez de débouchés ? Crouler sous des tonnes de vêtements collectés et dont plus personne ne veut, ni en France, ni à l’étranger !

Un objectif de collecte à 70 % à l’horizon 2031

Sept organisations représentant les collectivités territoriales, les opérateurs de collecte et les recycleurs de la filière textile viennent d’adresser un courrier commun au ministre de la Transition écologique pour alerter sur l’avenir de leur filière. Après vingt ans d’existence, celle-ci n’atteint qu’un taux de collecte de 36 % en 2024, un niveau largement insuffisant. La missive pointe le manque d’engagement de l’éco-organisme, tant dans ses actions opérationnelles que dans la mobilisation des moyens financiers nécessaires au développement de la collecte et du recyclage.

Engager une véritable sortie des textiles des déchets résiduels en portant l’objectif de collecte à 70 % du gisement à l’horizon 2031. Les signataires demandent le déblocage immédiat de financements pour soutenir les centres de tri et éviter l’arrêt des collectes. Le gouvernement n’est pas insensible à cet appel. Il voudrait travailler en concertation avec les acteurs du secteur à une réforme de la filière. La valorisation des textiles et chaussures usagés, pourrait générer un chiffre d’affaires de plus de 30 milliards d’euros d’ici à 2030 ! C’est un levier économique avec la création de plus de 88 000 emplois possibles.

Une réforme ambitieuse

Rappelons que ce recyclage est rarement rentable pour nos sociétés : son coût comprend la mise en place des unités, des véhicules de collecte, des points de collecte, la formation du personnel, mais aussi l’information et la sensibilisation des citoyens. L’efficacité du recyclage repose en grande partie sur l’efficacité du tri et de la collecte. En France, le système révèle des lacunes. Des millions de tonnes de déchets sont encore jetés avec les ordures ménagères alors qu’ils pourraient être recyclés ! Il n’y a pas que la collecte des vêtements qui est asphyxiée, d’autres filières de recyclage sont mal en point. Multiplication de dépôts sauvages des déchets du bâtiment, objectifs non atteints dans le recyclage du plastique, manque de soutien pour les acteurs de l’économie circulaire… Autant des signes inquiétants qui exigent une réforme ambitieuse de notre système de gestion des déchets qui est à bout de souffle !

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