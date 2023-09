Temps de lecture estimé : 2 minutes

Entre deux conférences au Salon du trading, la foule et les experts spéculent… Que va-t-il se passer sur les marchés d’ici à la fin d’année ? Et comment rester profitable ? Reportage.

Le Salon du Trading s’est tenu au pied de la tour Eiffel ce vendredi 22 septembre. Ce rendez-vous incontournable pour les investisseurs s’inscrit dans un contexte compliqué sur les marchés financiers. La plupart des visiteurs viennent chercher de l’expertise et des conseils sur comment se comporter dans les prochains mois.

« Il y a de l’argent à se faire en ce moment ! », s’exclame un jeune trader dans la file d’attente du salon. Autour de lui, son groupe d’amis fait la moue. Aucun d’entre eux ne semble d’accord avec cette observation. La preuve que tout est une question de perception. Les cours de la Bourse actuels sont flottants, stagnants, presque léthargiques. C’est pourquoi il faut choisir ses actions avec soin et précision, sans quoi l’exposition au risque peut devenir trop dangereuse.

Le duel de trading, pour apprendre des meilleurs

Alors, à l’ouverture des portes du salon, les visiteurs se ruent dans la salle Louis Armand. Au fond de cet espace de conférence, huit traders professionnels s’apprêtent à s’affronter dans un duel de trading « stocks picking ». Ils ont une heure et 50 000 euros chacun pour prendre les meilleures positions possibles et réaliser des bénéfices.

Face à eux, les curieux s’accumulent et prennent note. Les huit professionnels ne sont pas avares de conseils. « On ne vend jamais une position gagnante. On la suit et rehausse notre stop loss jusqu’à ce que le marché nous éjecte », insiste Wim Lievens. Ce coach en trading belge finira d’ailleurs par gagner la compétition avec plusieurs centaines d’euros gagnés en une heure d’activité sur les marchés. À sa gauche, André Malpel, fondateur du salon, anime pendant qu’il trade. Un exercice compliqué. Il arrive toutefois à expliquer à l’audience quelques fondamentaux sur les figures récurrentes. Elles nous indiquent notamment le bon moment pour ouvrir une position. Dans la salle, les spectateurs griffonnent leur bloc-notes, ils ne veulent pas perdre une miette de ces précieux conseils.

« Je suis venu voir ce que les pros pensent des courbes actuelles », indique Dylan, jeune entrepreneur et trader de 20 ans. Lui a tout perdu à ses débuts, aujourd’hui il se tourne vers des experts du Salon du Trading pour remonter en selle avec plus de pragmatisme.

Le point sur la macro-économie

Plus tard, sur le stand de la Société Générale, le fondateur de Perceval Finances Conseil, Jean-Louis Cussac intervient. Son propos est le suivant : les marchés ont besoin de visibilité sur le long terme. La navigation à vue n’est bonne pour personne. Alors sa prise de parole est largement suivie. Encore une fois, les traders en quête de conseils s’agglutinent et prennent en photo chaque graphique présenté. Tous attendent une prophétie dont l’expert aurait le secret. Mais la déception se dessine : « Je ne vois pas quel catalyseur positif peut intervenir sur le marché dans les prochains mois », regrette Jean-Louis Cussac. La fin de la guerre en Ukraine peut-être ? Oui, mais trop spéculatif.

Alors l’expert conseille à son audience de miser prudemment et dans les arbitrages. « Je vous invite à investir autrement. Non pas dans l’achat et la vente d’actions, mais pourquoi pas dans la différence potentielle de performance entre deux supports », conclut-il après plusieurs minutes d’analyse macro-économique. Concrètement, Jean-Louis Cussac estime que vendre Kering pour acheter LVMH est une bonne option, car moins risquée. Idem pour la vente de Renault au profit de Stellantis.

Petite note positive, toujours selon l’analyste muté en conférencier, les indices européens demeurent sous-évalués. Ils pourraient ainsi profiter d’un rebond au premier trimestre de 2024. Une lueur dans la brume ambiante, et peut-être bientôt un cap vers lequel se tourner. Jean-Louis Cussac terminera son discours en lançant un bon courage à l’assemblée. Lui comme eux le savent, les cours continueront encore longtemps de voguer vers des eaux incertaines.