CAC 40 : cap vers les 8 000 points grâce à Nvidia

Sur l’indice boursier français, règne une euphorie étrangement sereine. Le CAC 40 cultive sa hausse notamment grâce aux résultats de Nvidia. Mais attention à l’éventuelle bulle qui se profile.

C’est un pic… C’est un cap ! Le CAC 40 est sur des rails ultra-ascendants depuis le début de l’année. Le 26 janvier, il battait son plus haut historique, à 7 634 points. Et la semaine dernière rebelote, l’indice culminait à plus de 7 950 points vendredi 23 février, à moins de 1 % des 8 000 points.

Et si certaines valeurs au sein de l’indice l’ont poussé dans ce sens (c’est notamment le cas de Carrefour ou Air Liquide), c’est surtout Nvidia qui lui a vraiment permis de décoller. Le géant américain de l’IA a cette capacité de porter avec lui tous les marchés boursiers principaux. Le jour de l’annonce de ses résultats, le Nikkei, le CAC 40, l’Eurostoxx 600, et même le DAX ont tous connu un pic et battu des records.

L’hyperconcentration pour maintenir le rythme

Aujourd’hui, la hausse du CAC 40 tourne autour de deux sphères précises : le luxe et les semi-conducteurs. En janvier, c’était LVMH qui avait sorti notre indice du marasme hivernal. Lorsque l’entreprise – qui représente à elle seule plus de 15 % de la capitalisation totale du CAC 40 – avait publié ses résultats de 2023, l’indice bondissait et sortait de sa léthargie. Elle portait alors sur ses seules épaules, le nouvel élan haussier.

Et ce constat-là, il s’observe aussi en Allemagne où le DAX a été catalysé par la seule entreprise SAP SE il y a quelques semaines, quand toutes les autres valeurs de l’indice stagnaient. À l’échelle mondiale, le cas de Nvidia est le plus parlant. L’entreprise a pris tellement de place cette dernière année qu’elle est devenue le garant international de la croissance des marchés. Avec plus de 1 900 milliards de dollars en capitalisation totale, Nvidia pèse maintenant presque aussi lourd que l’ensemble de la Bourse de Paris.

Preuve étant : mercredi soir, dans toute l’Europe, ses résultats étaient attendus comme le messie. Et vu qu’ils n’ont pas déçu, tout va bien. Toutes les places boursières peuvent poursuivre leur euphorie !

Après la bulle Internet, la bulle IA ?

Mais certains experts commencent à penser que la fête sera de courte durée. Les comparaisons avec Cisco, l’entreprise symbole des dot com dans les années 90, vont bon train. Le spectre d’une bulle comme celle d’Internet rend certains investisseurs paranoïaques. Et pour cause : aujourd’hui, une action Nvidia se paye environ 25 fois son chiffre d’affaires. De quoi y voir quelques excès.

En bleu Cisco pendant la bulle de l’an 2000 En rouge Nvidia depuis 2020 à nos jours pic.twitter.com/ChSDK3yTXn — Nicolas Chéron (@NCheron_bourse) February 21, 2024

Aussi, la dissonance avec le reste des secteurs économiques peut interroger. Alors que l’indice PMI composite de la zone euro demeure en dessous de 50 (c’est-à-dire qu’il y a une baisse de l’activité générale), les résultats flamboyants sur les marchés boursiers ne semblent pas naturels. Hors-sol vous dites ?