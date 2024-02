Temps de lecture estimé : 2 minutes

Hermann, la vénérable maison d’édition prisée des universitaires, s’offre les services d’une nouvelle directrice, Noëlle Meimaroglou.

Naturellement tournée vers le monde académique, Hermann souhaite s’ouvrir davantage au grand public.

Cent cinquante ans, c’est un bel âge. Les éditions Hermann le célèbrent avec le bonheur des acquis, la fierté des épreuves traversées, mais également avec l’insatiable désir du renouvellement. Conserver la trame de cette signature littéraire tout en l’adaptant au goût du jour. Voilà le défi auquel s’attèle la nouvelle directrice générale de cette vénérable maison, Noëlle Meimaroglou. Une habituée de l’édition grand public (Flammarion, Fayard, Cherche-Midi, Robert Laffont) qui est arrivée début février dans une maison jugée haut de gamme, auréolée d’un considérable prestige dans les milieux universitaires et intellectuels.

Toutefois, Noëlle Meimaroglou ne sera assurément pas dépaysée chez Hermann, qui fait depuis toujours la part belle à la pensée de haut-vol. Docteure en histoire de la philosophie, elle plancha durant plus de sept ans sur le thème de la maladie chez Hegel. Pas une bagatelle !

Le changement dans la continuité



Meimaroglou porte sur ses épaules l’héritage d’une maison qui publia les plus grands noms. Depuis son fondateur, le mathématicien Arthur Hermann (1876), Hermann fut toujours au cœur du nec plus ultra de la recherche française. Des époux Curie à Henri Poincaré en passant par Langevin ou Lariboisière ou, plus récemment, Einstein ou Sartre. La belle maison d’édition s’est également illustrée dans le domaine du beau, publiant dans la célèbre collection « Savoirs Arts » certains textes des peintres Henri Matisse, Gustave Courbet, Pierre Soulages ou Victor Vasarely.

La volonté de Noëlle Meimaroglou pourrait être toute entière résumée dans le slogan revendiqué par Valéry Giscard d’Estaing en 1974. Il s’agit du « changement dans la continuité ». En bref, conserver l’aura d’Hermann tout en ouvrant davantage la porte au grand public. Certainement pas en baissant le niveau d’exigence, mais en piquant la curiosité du tout-venant. « Il faut être généreux », argue celle qui se refuse à « construire des barrières entre les lecteurs ». Elle poursuit : « Nous devons aider le public à sortir de l’autocensure ».

Retrouver la complexité du monde

Il est certain qu’à l’ère de « la civilisation du poisson rouge » (dixit Bruno Patino), des réseaux sociaux et de la pensée brouillonne, sans mémoire ou profondeur, un nombre croissant de lecteurs aspirent à renouer avec la complexité. Faire appel à la nuance, au savoir, à la réflexion. « Si je prends un exemple personnel, j’ai mis sept ans à écrire ma thèse. Regardez un enfant de sept ans, voyez ce que cela réclame comme maturation. Ce n’est pas un enfant de quatre ans ou un nouveau-né de six mois. La réflexion demande du temps. Avec Hermann, nos lecteurs savent qu’ils bénéficieront du point de vue de spécialistes en leurs domaines ».

Là encore, sans attenter jamais au fond, Noëlle Meimaroglou espère instiller un peu « d’impertinence » dans le format des ouvrages. Objectif : attirer l’œil des flâneurs dans les librairies. Elle assume d’ailleurs l’aspect commercial et mercantile de sa profession, désireuse de rappeler qu’au contraire de la presse, le secteur de l’édition ne bénéficie d’aucune aide étatique.

Loin de regretter les mastodontes de l’édition où elle a pu œuvrer dans le passé, Noëlle Meimaroglou se félicite de pouvoir, chez Hermann, agir de manière très directe et rapide, sans trop de contraintes et en toute indépendance. Une manière de travailler qui va bien à cette femme libre par tempérament. Déjà, elle s’attèle à la rentrée des essais, qui aura lieu fin septembre et début octobre. Sans trop dévoiler les secrets d’Hermann, nous pouvons d’ores et déjà annoncer que la maison compte surprendre… De l’audace, encore de l’audace, toujours de l’audace. Voilà sans doute la recette Meimaroglou.