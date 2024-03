Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le salon du Patrimoine Immobilier se tiendra les 3 et 4 avril au Carreau du Temple à Paris. Il permet aux conseillers en gestion de patrimoine (CGP), agents immobiliers et courtiers en crédit de rencontrer des professionnels des actifs immobiliers. L’occasion d’analyser la conjoncture et de se positionner sur un marché suspendu à la baisse des taux. Par Serge Florentin, directeur éditorial, Pôle Assurance Finance Infopro-Digital. ÉcoRéseau Business est partenaire.



TRIBUNE. Où va l’immobilier en ce début d’année 2024 ? A regarder les indicateurs, les marchés continuent de boire la tasse et les professionnels se demandent quand ils auront enfin touché le fond de la piscine ? Dans le doute, beaucoup font profil bas et attendent des jours meilleurs pour relancer la machine. Les chiffres du logement leur donnent raison : 20 % de transactions en moins dans l’ancien en 2023, une production de crédit en chute de 40 %, -23,4 % de logements nouveaux autorisés à la construction entre février 2023 et janvier 2024…

En cause : la flambée des taux d’intérêt du crédit qui a rendu l’achat immobilier résidentiel bien plus coûteux depuis deux ans pour les ménages (80 % se financent à crédit). A mensualité égale de prêt, leur pouvoir d’achat immobilier a perdu plus de 20 mètres carrés, en moyenne. On comprend qu’à ce prix les Français diffèrent leur projet logement !

Les attentes des investisseurs n’ont pas changé

Mais le salon du Patrimoine immobilier s’adresse aux professionnels des placements dans la pierre sous toutes ses formes : immobilier locatif neuf ou ancien, LMNP, LMP, loi Malraux, SCPI, crowdfunding, private equity… L’intérêt des investisseurs particuliers pour ces produits demeure, la situation critique de l’acheteur occupant ne leur étant pas symétriquement transposable. Certes le levier du crédit n’est plus une incitation forte à l’achat, mais le placement pierre reste la solution n°1 pour obtenir des revenus complémentaires avec des avantages fiscaux. Les prix sont orientés à la baisse ? Ce peut être une opportunité à saisir pour ceux qui se passent de financement à crédit …

Exposants du Salon du Patrimoine Immobilier, les professionnels qui ciblent ces investisseurs croient toujours dans la résilience de leurs produits. Mais leur offre subit le contrecoup d’un marché du logement où les transactions sont en berne et les prix baissiers. La clef du redémarrage de l’immobilier réside dans la baisse des taux d’intérêt enclenchée depuis le mois de janvier… Avec des taux de prêts immobiliers qui doivent redescendre autour de 3 % cette année (contre 4 % fin 2023), la valeur des logements devrait se redresser à moyen/long terme… Un point encourageant pour les investisseurs en quête de plus-values potentielles (selon les économistes, une baisse d’un point de % des taux engendre une hausse des prix de 4 % à 2 ans). Autant de thématiques (marchés, financement, produits) qui seront analysées par des experts et professionnels lors du Salon du Patrimoine Immobilier les 3 et 4 avril à Paris.

