Vite compris le 25 avril

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Nestlé détruit une partie de sa production • Le groupe Nestlé vient d’annoncer qu’il compte détruire une partie de sa production de Perrier. La raison ? Une dégradation de la qualité de l’eau dans l’un des puits du Gard. Cette mesure de précaution devrait causer la perte de « plusieurs centaines de palettes ». Ces dernières auraient du être livrées en magasin. Mais cette fois, Nestlé décide ainsi de ne prendre aucun risque, quelques semaines après avoir été secoué par le scandale sur les eaux contaminées. Patte blanche !

Kering chute • Cela se sait depuis plusieurs semaines, mais la nouvelle reste dure à encaisser. Kering (la maison mère de Gucci) a vu ses ventes se contracter de 10 % en données comparables au premier trimestre de 2024. Et les trajectoires de l’entreprise jusqu’en juin ne sont pas beaucoup plus glorieuses. Selon ses propres prévisions, le résultat opérationnel courant du groupe devrait plonger de 40 % à 45 % sur un an. Résultat ? Le cours de l’action Kering plongeait de 7,5 % à la mi-journée hier. Et ce, alors que ces chiffres étaient prévisibles.

Les marchés publics chinois de dispositifs médicaux dans le viseur de l’UE ! • La Commission européenne enquête pour savoir si certaines mesures « discriminatoires » existent vraiment sur ce marché. Elle soupçonne notamment la Chine de favoriser ses fournisseurs locaux. La politique « acheter en Chine » sera d’ailleurs passée au crible. En réponse, Pékin accuse le marché européen de « protectionniste ». La tension est palpable.

Le garant du pouvoir d’achat francilien • Le plafonnement des loyers parisiens aurait permis d’éviter 4,2 % de hausse des prix selon une étude commandée par la mairie elle-même. En moyenne, cet encadrement aurait donc permis aux riverains d’économiser 64 euros par mois en loyer, et 768 euros par an. Côté propriétaire en revanche, beaucoup fustigent cet encadrement. Certains estiment d’ailleurs qu’il s’agit d’un « repoussoir », et qu’il diminue l’offre et la décence des logements.

36 mois de prison requis pour Changpeng Zhao • Le fondateur de Binance a plaidé coupable. Il assume avoir enfreint les lois anti-blanchiment. Mais pour la justice américaine, faute avouée n’est pas à moitié pardonnée. Les procureurs au tribunal de Washington ouest ont requis 36 mois de prison. Le tout sur la base de « l’ampleur des violations volontaires de la loi américaine ». Les recommandations fédérales proposaient une durée de détention maximale de 18 mois.

crédits : shutterstock