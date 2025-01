Les Brésiliens aiment la France et les Français aiment le Brésil. Pourtant, en dehors de quelques clichés charmants et exotiques, nos deux pays se connaissent assez mal. Ils doivent nous imaginer avec des bérets et des baguettes, nous les croyons toujours en train de faire l’amour sur la plage. Si l’on écarte le carnaval, la samba ou la bossa nova, notre ami le Brésil semble protéger les secrets de sa culture riche et diverse, aux influences multiples, qui parvint à faire du métissage une richesse.

Le Brésil est à l'honneur au sein de nombre de musées, notamment le musée du Luxembourg.