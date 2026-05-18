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Qui ? Dyane Paris

Quoi ? Une maison parisienne qui fait du cocktail un objet d’art

Pour certains, l’envie d’entreprendre nait après des années de salariat. Pour d’autres, elle semble presque innée. C’est le cas d’Élisa Evrard. À seulement 21 ans elle a fondé Dyane Paris, une maison d’art liquide. Sans avoir pourtant baigné dans un environnement entrepreneurial, elle révélait déjà très tôt un goût pour les affaires : à quatre ans, elle revendait dans la rue des objets trouvés dans le garage de ses parents. Et Dyane Paris n’est pas sa première entreprise, après une première tentative à l’âge de 17 ans.

Après avoir travaillé en restauration, et plus précisément en mixologie, Élisa Evrard a eu cette idée de faire du cocktail une œuvre d’art à part entière.

Une production 100 % made in France

De la conception de la bouteille aux recettes des cocktails, Dyane Paris met un point d’honneur à ne travailler qu’avec des artisans locaux. En effet, la Maison s’appuie sur un savoir-faire artisanal exigeant, déployé entre le Vaucluse et l’Île-de-France. « Nous travaillons avec un cabinet d’artisans céramistes qui vont découler des pièces de porcelaine à partir de moules. Ce sont des processus assez lents mais nous maitrisons la production de A à Z », développe la fondatrice.

La porcelaine nait en effet d’un travail exigeant et d’un cycle long. « Chaque pièce passe entre plus de 70 mains et nécessite plusieurs mois de production. Pour cette première année de lancement, nous avons fait le choix de produire 500 bouteilles. » L’année prochaine, Dyane Paris a pour objectif d’atteindre une production de 1 000 bouteilles.

Les cocktails sont élaborés à partir d’alcool vinique français, produit après les vendanges puis travaillés en infusion. « Nous laissons notre alcool vinique dans des fûts de chêne avec les ingrédients, par exemple des gousses de vanille ou des graines de gingembre. On va les faire infuser sur des jours, voire des semaines pour créer nos propres mélanges. » Les recettes sont élaborées avec Julien Ducruet, un docteur en immunologie.

La cible de Dyane Paris ? Principalement les secteurs de l’hôtellerie et de la restauration de luxe. La Maison collabore également avec des galeries d’art et intervient ponctuellement dans l’événementiel haut de gamme. À titre d’exemple, Dyane Paris a imaginé une expérience exclusive à l’occasion de la Paris Fashion Week 2026.

De l’art en bouteille

C’est en voyant l’émergence et la popularité des boissons Ready To Drink (RTD, prêtes à boire, ndlr) qu’Élisa Evrard imagine le concept de Dyane Paris. Avec un positionnement différent : celui du haut de gamme. « Aujourd’hui, le RDT est souvent associé à des canettes vendues en épiceries. Je me suis dit qu’il fallait créer une offre luxe avec les cocktails. Je me suis alors orientée vers la création d’œuvres d’art. »

Ses inspirations ? Les œuvres du sculpteur et artiste français Richard Orlinski, mais aussi la Vénus de Milo qui représente la déesse grecque Aphrodite. « Je suis partie du constat que certaines personnes possèdent chez elles des œuvres d’art qui valent parfois des centaines de milliers d’euros, mais qui restent vides. Je me suis alors demandé : et si on y ajoutait un liquide à l’intérieur, on viendrait ajouter de l’art à l’art. » Peu à peu, la figure de la déesse Diane s’est imposée face à Aphrodite.

Pour rester dans cet esprit premium, les recettes de la Maison Dyane Paris comportent un certain degré d’alcool. « Nous avons fait le choix de ne pas être en-dessous des 20 degrés pour ne pas tomber dans le cocktail de masse. » Pour le moment, Dyane Paris propose deux recettes, et est en train d’en développer une troisième, autour du Pornstar Martini, du Moscow Mule et du Gin Basil Smash.

Au niveau des tarifs, le premier prix est de 185 euros la pièce, avec la statue et le cocktail à l’intérieur. Il y a aussi la possibilité de demander des bouteilles personnalisées, travaillées par des artistes peintres. « Là on peut monter à 570 euros pour 1,5 litre. » Encore plus spectaculaire, Dyane Paris a conçu un modèle de 12 litres qui mesure 1 mètre de haut avec un robinet en laiton. Pour cette pièce, les prix varient entre 1 000 et 3 000 euros.

Pour l’heure, Dyane Paris concentre son offre sur la France et Monaco mais entend bien conquérir l’Europe puis le marché asiatique et les pays du Golfe.