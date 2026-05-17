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Ce 18 mai marque le lancement du deuxième Grand Chelem de l’année : Roland-Garros. Jusqu’au 7 juin, la Porte d’Auteuil, à Paris, accueille ce rendez-vous tant attendu pour les passionnés de tennis. Cette année, les choses ont-elles beaucoup changé ?

Enfilez votre chapeau et armez-vous de patience pour assister aux matchs les plus attendus de cette édition 2026. Sans oublier vos billets ni votre crème solaire, les organisateurs comptent sur cette année pour fidéliser les nouveaux passionnés. Et pour accueillir, de nouveau, comme il se doit les spectateurs de longue date. Cette année, Roland-Garros mise gros, avec un chiffre d’affaires qui devrait dépasser les 400 millions d’euros.

Le prestigieux tournoi doit multiplier ses efforts pour optimiser ses revenus. Roland-Garros est, en fait, trois fois moins grand que le Melbourne Park de l’Open d’Australie. Mais cela n’effraie pas les organisateurs qui redoublent d’initiatives. Nouvelle fan-zone à Paris, documentaire pour l’occasion, soirée événement…

Des traditions qui bougent peu…

Qui dit compétition, dit gros lot. Le prize money global a augmenté de 9,5 % par rapport à 2024. Il atteint, cette année, 61,7 millions d’euros. Le vainqueur gagne alors 2,8 millions d’euros, contre 2,55 millions en 2025. L’objectif, c’est « d’accompagner le mieux possible les joueuses et joueurs ayant le plus besoin de revenus pour financer leur saison », a confié Amélie Mauresmo, directrice du tournoi. Une hausse qui n’atteint toutefois pas les gains empochés par les vainqueurs à l’Open d’Australie (Carlos Alcaraz et Elena Rybakina). Un gain de plus de 4 millions de dollars (3,4 millions d’euros). « Cette hausse de 16 % (ndlr : par rapport à 2025) démontre notre engagement à soutenir les carrières de tennis à tous les niveaux », a affirmé Craig Tiley, directeur général de Tennis Australia.

Du côté des partenaires, ils s’avèrent être toujours aussi fidèles. Il en va des partenaires historiques, comme Renault, dont l’accord devait prendre fin en 2026, et a été prolongé jusqu’en 2031. Pour marquer le coup de ce partenariat, Renault propose une flotte de véhicules électrifiés, et la présence du logo Renault sur le filet des courts principaux. « Cette étape témoigne du succès de notre stratégie initiée en 2021 avec le choix de partenariats moins nombreux mais plus forts, plus durables et plus impactants à l’international », explique Arnaud Belloni, directeur marketing monde chez Renault.

Lacoste, un autre partenaire de longue date, a renouvelé son partenariat en 2024, jusqu’en 2030. « Être partie prenante de Roland-Garros participe au rayonnement de notre savoir-faire et de l’élégance à la française que nous incarnons », a affirmé Thierry Guibert, CEO de Lacoste. Ils sont loin d’être les seuls… Schweppes devient partenaire pour les trois prochaines années. Et BNP Paribas a fêté ses 50 ans d’engagement dans le tennis en 2023 ! Le groupe sponsorise Roland-Garros, ainsi que d’autres compétitions de tennis, comme l’Indian Wells, les Masters de Monte-Carlo ou les championnats du monde de tennis-fauteuil.

… et des nouveautés bienvenues

Mais Roland-Garros est une compétition parmi d’autres, et doit pouvoir se démarquer. Cette année, France Télévisions a décidé de marquer le coup avec un documentaire « Entre les lignes » sur les coulisses du Grand Chelem. Une première attendue, qui offre aux téléspectateurs la possibilité de suivre les joueurs, arbitres, ramasseurs de balles et organisateurs pendant près de trois semaines avant le début de la compétition. France TV en a aussi profité pour mettre en lumière des thématiques rarement interrogées pendant les grandes compétitions internationales de ce type. Pression de haut niveau, santé mentale, parité, visibilité du tennis en fauteuil… Chez Skydance Sports, même idée, revisitée. Le groupe propose une série documentaire sur Rafael Nadal – qui a remporté Roland-Garros quatorze fois.

Côté joueurs, le tennisman tricolore Gaël Monfils a annoncé participer à son dernier Roland-Garros. Une déception pour de nombreux passionnés ! Alors pour l’occasion, il est mis à l’honneur le temps d’une soirée événement, prévue le 21 mai : Gaël and Friends. « On lui a donné les clés », a confié Amélie Mauresmo. Quant aux bénéfices de la soirée, ils devraient être reversés à des associations soutenues par la Fédération Française de Tennis (FFT).

Capitaliser sur l’événement, ça, beaucoup d’autres ont eu la même idée. C’est le cas du groupe All Accor, qui rénove certaines de leurs chambres d’hôtels à l’international aux couleurs de l’événement. Objectif : faire vivre l’immersion et pousser le projet à 100 %. Même chose pour le Royal Monceau-Raffles Paris, qui a repensé ses hôtels pour l’occasion, avec son bassin extérieur devenu un court de tennis éphémère. De retour sur Paris, c’est la fan-zone de la place de la Concorde qui ouvre du 3 au 7 juin. 3 800 personnes seront les bienvenues pour assister aux matchs sur grand écran, loin des cris des joueurs, du brouhaha entre les jeux et des billets aux prix parfois élevés. De quoi vivre l’expérience de Roland-Garros même loin de la Porte d’Auteuil.