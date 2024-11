Temps de lecture estimé : 2 minutes

23 millions de dollars chaque année de revenus extra-sportifs

Icône du tennis, Rafael Nadal tire sa révérence après 25 années au plus haut niveau. Mais le tennisman espagnol n’est pas sans réserve. Il a su faire fructifier ses revenus extra-sportifs à hauteur de 23 millions de dollars chaque année.

Les adieux émouvants d’une star. Le roi de la terre battue, Rafael Nadal a annoncé la fin de sa carrière professionnelle, au terme d’un match face au néerlandais Botic van de Zandschulp en Coupe Davis. L’Espagnol met un terme à sa carrière après une année difficile où il a enchaîné les défaites et les blessures. Son physique n’a pas su tenir le coup. Mais nul doute que le tennis espagnol continuera à rayonner. Le jeune Carlos Alcaraz, déjà vedette des terrains a réussi à s’immiscer aux rangs des meilleurs joueurs mondiaux. En devançant Novak Djokovic en 2022 et en devenant le plus jeune joueur numéro 1 mondial de l’histoire à seulement 19 ans. Si le départ de Rafael Nadal bouleverse les amoureux du tennis, de son côté le tennisman n’est pas sans réserve. Tout au long de sa carrière, il a su faire fructifier son business sportif et extra-sportif.

Un business sportif et extra-sportif conséquent

La fortune de l’athlète majorquin serait estimée à 220 millions de dollars selon le magazine Forbes. Une somme qui le classe parmi les sportifs les mieux payés au monde. Après ses 92 titres dont 22 en Grand Chelem et 14 Roland-Garros, Rafael Nadal a accumulé près de 135 millions de dollars de gains en tournoi. Fort de son esprit entrepreneurial, le tennisman ne s’est pas arrêté là et a su tirer profit de sa notoriété. En devenant actionnaire de nombreuses sociétés.

Il a investi notamment dans des restaurants qui lui ont rapporté 27 millions d’euros en 2023. Un projet de restauration qui lui a permis de collaborer avec de grandes figures du sport comme Cristiano Ronaldo et Pau Gasol. Pour lancer une chaîne luxueuse de restaurants qui a connu un grand succès à Madrid, Ibiza et à Miami.

Autre source de revenus significative, l’immobilier. Il détient diverses résidences haut de gamme et a investi dans des complexes hôteliers. Des investissements souvent effectués en partenariat avec des promoteurs immobiliers lui assurant une rentabilité tout en minimisant les risques financiers. En outre il a eu l’occasion de signer des contrats publicitaires avec de grandes marques telles que Nike, Babolat, Nintendo, Tommy Hilfiger ou encore l’horloger Richard Mille. Il s’occupe également avec sa femme de la Fondation Rafa Nadal où il gère un budget de deux millions d’euros. Ainsi que son Académie de tennis où le coût de la formation atteint les 50 000 euros l’année pour un mineur.

Quel apport pour le tennis ?

Ses exploits lors des tournois et son coup droit inégalable ont permis à la star espagnole de s’implanter durablement dans les esprits des fans. Avec une renommée mondiale, le tennis a pu bénéficier de son image positive. En effet, son style de jeu énergique, sa détermination et son humilité sur les courts suscitent l’admiration. Des valeurs qui résument en partie l’état d’esprit que prône le tennis.

Tout comme Léon Marchand pour la natation et les frères Lebrun au tennis de table, Rafael Nadal a influé une nouvelle dynamique. Ce qui a permis au tennis de s’octroyer une place privilégiée parmi les autres sports populaires. Et ainsi augmenter ses chances de trouver des partenaires lors des différentes compétitions.