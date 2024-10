Temps de lecture estimé : 2 minutes

919 075 euros pour le vainqueur

Coup d’envoi du Masters 1000 de Bercy. Samedi a débuté la dernière édition du tournoi de Paris à Bercy puisqu’il prendra ses quartiers à la Défense Arena dans un an. La compétition sponsorisée par Rolex, accueillera de nombreux sponsors avec des sommes toujours aussi colossales.

Le Masters 1000 de Bercy fait son grand retour comme chaque année sur les terres de l’Arena de Bercy. À cette période de l’année, l’enjeu pour les joueurs est crucial. Il s’agit d’empocher le plus de points pour réussir à décrocher les dernières places qualificatives pour les tournois de fin de saison. Pour la dernière à Bercy avant le déménagement à la Défense Arena, Novak Djokovic n’est pas présent, préférant se reposer. Tenant du titre et victorieux sept fois du tournoi, le Serbe laisse la place à un Carlos Alcaraz prêt à se relancer à la conquête de la première place du classement ATP détenu par Jannik Sinner.

Mais cette année d’autres changements voient également le jour. Les primes des gagnants, qui sont en nette hausse par rapport à 2023. Si remporter la coupe reste le premier défi, les sommes portées par l’organisateur et les sponsors restent à l’esprit des joueurs. Après les tournois du Grand Chelem, les Masters 1000 représentent la deuxième compétition la plus importante. Bien qu’ils soient moins connus, ces championnats représentent une part importante des revenus des joueurs. Avec des sponsors toujours plus nombreux et puissants, les Masters 1000 commencent à prendre une place capitale dans le tennis.

Que disent les Primes ?

Le fameux Prize money, autrement dit les primes qu’empochent les joueurs selon leurs résultats dans le tournoi, sont en hausse comparée à la saison dernière. En effet, pour cette édition le vainqueur repartira avec 919 075 euros, soit une évolution de 3 % par rapport à 2023. Des chiffres en nette augmentation, comme ceux observés avant la crise sanitaire.

Pour les autres positions, les primes sont logiquement plus faibles, 501 880 euros pour le finaliste, 274 425 euros pour le demi-finaliste, 149 685 euros pour le quart de finaliste, pour le huitième de finaliste la prime descend à 80 065 euros, idem pour le joueur qui arrivera en seizième de finale, 42 935 euros et enfin pour ceux qui n’arriveront pas à dépasser le premier tour, la somme sera de 23 785 euros. Au total, la dotation financière s’élèvera alors à 5 950 575 euros.

Des sponsors toujours au rendez-vous

Rolex, sponsor titre du tournoi, insuffle comme chaque année une dynamique positive pour attirer de nouveaux partenaires. Le dernier en date, Lacoste qui vient s’ajouter à une liste qui comprend entre autres, Emirates, Veolia ou encore Lexus qui a signé un partenariat l’année précédente jusqu’en 2025 tout comme Hertz jusqu’en 2026. Avec un espace digne des salles de concert, le tournoi offre une expérience inédite et méconnue du public français, habitué aux terrains en plein air de Roland-Garros.

En effet, le Masters 1000 avait conquis 170 088 spectateurs l’année précédente, un record. À noter également que pour l’édition précédente, 55 diffuseurs retransmettaient les matchs, ce qui a permis à Eurosport et C8 – les chaînes de rediffusion françaises – d’enregistrer une hausse d’audience jamais vue. Selon les chiffres de l’organisateur, 5,925 millions de téléspectateurs en France ont vu au moins une minute du tournoi toutes chaînes confondues. De quoi attirer de nouveaux sponsors pour les prochaines saisons.