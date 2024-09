Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le tournoi du Grand Chelem américain qui a débuté le 26 août dernier et qui vient de s’achever marque déjà l’histoire du tennis avec des montants jamais vus.

L’édition 2024 de l’US Open bat tous les records avec une dotation allant jusqu’à 75 millions de dollars. Un joli pécule que viennent de se partager les joueurs en lice dont les gains dépendent de leur parcours.



Jeu, set et prize money. Fouler les cours de Flushing Meadows à New York, est un privilège comme chaque tournoi de Grand Chelem, mais cette année l’enjeu est double. Si l’objectif pour tous les grands joueurs reste de sortir vainqueurs des maths, ils ne peuvent pas ignorer les sommes astronomiques qui sont en jeu. Les organisateurs du tournoi – l’USTA, la fédération de tennis des États-Unis – ont annoncé une dotation globale de 75 millions de dollars (68,6 millions d’euros) soit une augmentation de 15 % par rapport à l’édition 2023. Les gagnants hommes et femmes en simple sont repartis, à savoir Jannik Sinner et Aryna Sabalenka, avec un chèque de 3,6 millions de dollars (3,29 millions d’euros) contre 100 000 dollars pour les participants du premier tour. Avec ces sommes conséquentes, le tournoi s’inscrit dans l’histoire du tennis et dépasse largement les autres compétitions.

L’offre américaine, un coup gagnant

Les tournois du Grand Chelem comportent quatre circuits majeurs, l’Open d’Australie, Roland-Garros en France, Wimbledon pour Londres et l’US Open. Ce sont les compétitions les plus prestigieuses où s’affrontent les meilleurs joueurs de tennis du classement ATP, du top 100 mondial et ceux qui sont parvenus à se qualifier. Une notoriété qui leur permet une visibilité importante auprès du grand public, ce qui explique notamment les sommes notables qui sont accordées.

Mais toutes les organisations ne disposent pas du même budget. Si l’on prend l’exemple de Wimbledon, les rémunérations versées sont elles aussi élevées avec un budget de 63,47 millions de dollars. En revanche, du côté des championnats français et australien, le budget ne dépasse pas les 60 millions de dollars. Roland-Garros atteint les 58,12 millions de dollars et l’Open d’Australie, 57 millions de dollars. Pour rentrer un peu plus dans les détails, un vainqueur des tournois de Wimbledon et de l’US Open touche un montant respectivement de 3,4 millions et 3,6 millions de dollars, soit une différence d’un million de dollars par rapport aux autres circuits.

Une dotation en constante augmentation

À chaque nouvelle édition, l’US Open bat des nouveaux records. Au cours des cinq années passées, le tournoi a augmenté sa dotation de 31 % soit une augmentation de 18 millions de dollars. Mais alors pourquoi un tel écart ? Fort de son succès, l’US Open bénéficie d’une capacité d’accueil importante et notamment grâce au stade Arthur Ashe qui peut accueillir plus de 22 000 spectateurs, le plus grand terrain de tennis du monde. Au total, sur son complexe l’US Open peut accueillir 40 000 personnes. En outre l’importante couverture médiatique attire de nombreux sponsors qui leur permettent de s’assurer des revenus élevés.