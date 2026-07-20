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Avec une dotation record de 727 millions de dollars, la Coupe du monde 2026 a marqué un nouveau cap dans la politique de redistribution de la FIFA. De la simple qualification au sacre final, chaque sélection repart avec une prime conséquente. Mais derrière ces montants se cache un système de répartition bien plus complexe entre fédérations, joueurs et staffs.

Le football n’en finit plus de battre des records économiques. Pour cette Coupe du monde 2026, disputée pour la première fois à 48 équipes, l’enveloppe globale atteint 727 millions de dollars, soit près de 620 millions d’euros, un record absolu et une hausse spectaculaire par rapport à l’édition 2022 au Qatar. Sur ce total, 655 millions de dollars seront directement distribués aux équipes participantes sous forme de primes de performance, soit une augmentation de 50 % par rapport au précédent Mondial. Une annonce entérinée lors du Conseil de la FIFA réuni à Doha.

Une enveloppe record et des primes à chaque étape de la compétition

Avec cette enveloppe historique, aucune sélection ne repart les mains vides. Rien que la qualification pour la Coupe du monde garantit 9 millions de dollars à chaque fédération selon Sport Buzz Business. Ensuite, les primes augmentent au fil du parcours sportif, récompensant chaque tour franchi.

Au terme de la compétition, l’Espagne, qui a remporté la finale le 19 juillet va empocher 50 millions de dollars, un record dans l’histoire du tournoi. L’Argentine donc, malheureux deuxième, repart avec 33 millions de dollars, tandis que le troisième, l’Angleterre, reçoit 29 millions de dollars et enfin, le quatrième, à savoir la France, repartira des États-Unis avec 27 millions de dollars. Les équipes éliminées en quarts de finale touchent 19 millions de dollars, celles sorties en huitièmes 15 millions, alors que les sélections stoppées au stade des seizièmes repartent avec 11 millions de dollars. Les équipes éliminées dès la phase de groupes conservent, elles, leur prime de participation de 9 millions de dollars. Cette nouvelle grille illustre la volonté de la FIFA d’accompagner l’élargissement du tournoi tout en valorisant davantage les meilleures performances.

Comment ces primes sont-elles réparties ? L’exemple des Bleus

Contrairement à une idée reçue, ces sommes ne sont pas directement versées aux joueurs. La FIFA rémunère les fédérations nationales, qui définissent ensuite leurs propres règles de redistribution. Une partie finance le fonctionnement de la fédération, les investissements dans le football national ou encore les coûts liés à la compétition, tandis qu’une autre est reversée aux joueurs et aux membres du staff selon des accords négociés en amont.

Pour l’équipe de France, selon Sport Buzz Business, la Fédération française de football avait ainsi prévu de reverser 30 % de la prime FIFA aux joueurs et au staff, comme lors des précédentes grandes compétitions. En 2022, ces 30 % avaient ensuite été divisés en 29,5 parts : 26 pour les joueurs, 3,5 pour le staff. Chaque joueur touche une part identique, sans prendre en compte le statut ou le temps de jeu. Après leur défaite (6-4) lors de la petite finale, les Bleus devraient ainsi se partager 8,1 millions de dollars, soit environ 250 000 euros par joueur, un montant qui pourra légèrement varier selon la répartition finale entre les membres de la délégation. À cette somme s’ajoutent enfin les droits à l’image calculés pour chaque match joué : une prime qui a connu une augmentation en novembre dernier, le président de la Fédération, Philippe Diallo, autorisant que celle-ci passe de 30 000 à 42 000 euros par match.

En parallèle, la FFF a également vu lui échapper une prime exceptionnelle d’un million d’euros de Nike, conditionnée à une qualification en finale, et de 3 millions d’euros en cas de sacre, illustrant que les retombées financières d’un parcours mondialiste dépassent largement les seules récompenses versées par la FIFA. Pour les fédérations, ces revenus constituent désormais un levier économique majeur. Ils permettent de financer les centres de formation, le développement du football amateur, les sélections nationales ou encore les infrastructures. La Coupe du monde n’est donc plus seulement un enjeu sportif, elle est devenue un véritable moteur économique, où chaque victoire se traduit aussi par plusieurs millions de dollars supplémentaires.