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TRIBUNE. La déclaration de revenus est souvent perçue comme une simple formalité administrative. En réalité, c’est un moment stratégique qui peut avoir un impact direct sur votre fiscalité. Chaque année, de nombreux contribuables passent à côté d’économies importantes, non pas par méconnaissance des règles, mais simplement par oubli ou manque de vérification. Par Christophe Decaix, associé du cabinet 2B Patrimoine.

Voici les points essentiels à contrôler pour éviter de perdre des avantages fiscaux.

L’épargne retraite : un levier souvent sous-exploité

Les versements effectués sur un Plan d’Épargne Retraite (PER), ou sur d’anciens dispositifs comme Madelin ou PERP, sont en principe déductibles du revenu imposable.

Pourtant, il est fréquent que les montants ne soient pas correctement reportés, que les plafonds disponibles ne soient pas entièrement utilisés, que les droits non consommés des années précédentes soient oubliés.

Une simple vérification peut permettre de réduire significativement l’impôt.

Les pensions alimentaires : une déduction encadrée

Les pensions versées à un enfant ou à un ascendant peuvent être déductibles, à condition de respecter certains critères (situation de besoin, montant justifié). Une erreur fréquente consiste à cumuler deux avantages incompatibles, à savoir déduire une pension tout en rattachant la personne au foyer fiscal.

Ce type d’oubli peut entraîner un redressement ou une perte d’avantage.

Frais réels ou abattement : un arbitrage à ne pas négliger

L’administration applique automatiquement un abattement forfaitaire de 10 % sur les revenus salariés. Cependant, dans certaines situations, opter pour les frais réels peut être plus avantageux, notamment en cas de déplacements professionnels importants, de frais de repas, télétravail, dépenses de formation.

Ne pas faire cette comparaison revient souvent à payer trop d’impôt.

Réductions et crédits d’impôt : la zone la plus sensible

C’est ici que se concentrent la majorité des oublis. De nombreux dispositifs ouvrent droit à un avantage fiscal, à condition d’être déclarés correctement : dons aux associations, emploi à domicile, frais de garde d’enfants, investissements immobiliers (Pinel, Denormandie, etc.), certains travaux.

Contrairement à une idée répandue, l’administration ne les applique pas automatiquement. Un avantage non déclaré est perdu.

Assurance vie et revenus financiers : un choix fiscal déterminant

Les revenus issus de placements financiers peuvent être soumis soit, au prélèvement forfaitaire unique (PFU), soit au barème progressif de l’impôt.

Le choix entre ces deux options doit être analysé chaque année en fonction de votre situation. Par ailleurs, en assurance vie, l’abattement après 8 ans est parfois mal utilisé ou oublié, ce qui réduit l’efficacité du placement.

Revenus exceptionnels : attention aux erreurs de déclaration

Certains revenus (primes exceptionnelles, indemnités de départ à la retraite, plus-values, etc.) doivent être déclarés dans des catégories spécifiques.

Une mauvaise affectation peut entraîner une taxation plus élevée que nécessaire. Ce point technique est souvent négligé, alors qu’il peut avoir un impact direct sur le montant de l’impôt.

Immobilier : des règles strictes à respecter

Les dispositifs fiscaux liés à l’immobilier (Pinel, Loc’Avantages, Denormandie, etc.) imposent des conditions précises, durée de location, plafonds de loyers, ressources des locataires, déclaration des charges.

Une erreur ou un oubli peut remettre en cause l’avantage fiscal obtenu.

Enfants et quotient familial : un choix à arbitrer

Le rattachement d’un enfant au foyer fiscal n’est pas toujours la meilleure option. Dans certains cas, il peut être plus intéressant de détacher l’enfant et déduire une pension alimentaire.

Ce choix doit être étudié chaque année, car son impact peut être significatif.

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