Temps de lecture estimé : 3 minutes

La France sera-t-elle vraiment prête à accueillir les Jeux olympiques et paralympiques, présentés par le gouvernement comme « le plus grand événement depuis cent ans » ?

C’est vrai que les Français sont des râleurs. Qu’ils ont tendance à piquer très vite vers le pessimisme. Mais quand même. En l’occurrence, les raisons de douter sont nombreuses. La France sera-t-elle prête, le vendredi 26 juillet prochain, pour la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques ? Les politiques de tous bords savent bien qu’ils jouent leurs va-tout. Si certains prennent leur mission à bras-le-corps, comme Olivia Grégoire, qui annonçait dernièrement le contrôle de 10 000 hôtels par la DGCCRF en vue de l’événement, d’autres ont plutôt tendance… à déployer le parapluie.

Les politiques ouvrent grand le parapluie

En la matière, c’est Anne Hidalgo qui ouvrit le bal sur le plateau de « Quotidien », le 21 novembre dernier. « Sur les transports, on ne va pas être prêts », annonçait la maire de Paris. Dans son viseur évidemment, Valérie Pécresse présidente de région et autorité régulatrice de la RATP, mais aussi Clément Beaune, ministre des Transports. Si la présidente du Conseil régional d’Île-de-France, toute à son silence médiatique, n’a pas répliqué directement, Clément Beaune en revanche n’a pas hésité à charger celle qu’il se verrait bien affronter aux municipales de 2026. « Nous serons prêts. Anne Hidalgo joue contre la France en disant le contraire ».

Prêts, vraiment ? Malgré les dires du ministre, des voix s’élèvent pour confirmer la parole de vérité d’Anne Hidalgo. Jean Castex d’abord : le président de la RATP juge publiquement le réseau de transport francilien comme étant « obsolète ». « Il y a au moins huit lignes sur dix qui ne sont plus en état d’assurer un service public de qualité […] Nous payons quarante ans de sous-investissement dans les transports, avant ceux décidés par Valérie Pécresse », ajoute l’ancien Premier ministre dans une interview aux Échos.

L’inquiétant risque de saturation des transports

S’il n’y avait que ça ! L’inquiétant, c’est surtout cette lettre du préfet d’Île-de-France Marc Guillaume, adressée au fameux Clément Beaune. Elle concerne le plan transport des JO, visiblement à bout de souffle. Problème : ce courrier sensément confidentiel s’est retrouvé en pleine page du Canard Enchaîné… « À certains endroits, le plan transport ne permet d’acheminer les spectateurs que si tous les autres voyageurs étaient dissuadés ou presque », indique le haut-fonctionnaire qui poursuit en prévoyant la saturation pour 68 % des lignes de métro et 100 % de celles du RER. De mauvaise augure… Comme la panne géante du 7 décembre, laquelle a bloqué pendant plus de douze heures les trois lignes structurantes du RER à Châtelet.

L’expression de « confinement olympique », visiblement attribuée à tort au préfet qui l’a démentie, a été reprise un temps par Le Monde. Quoi qu’il arrive, Valérie Pécresse recommande d’ores et déjà la généralisation du télétravail lors de cette période. Clément Beaune surenchérit, proposant aux salariés franciliens de « prendre plutôt leurs congés » durant la quinzaine olympique ! En clair, si les Parisiens et les Franciliens pouvaient être gentils et quitter Paris pendant les JO, ce serait vraiment sympathique…

Les Parisiens n’ont jamais été consultés



Les Jeux olympiques risquent aussi d’être le symbole d’une fracture sociale. Tandis que les ministres communiquent à hue et à dia sur cet événement, l’homme de la rue lui s’en désintéresse le plus souvent, haussant les épaules, se demandant seulement « combien tout cela va coûter ». D’ailleurs, les Parisiens n’ont jamais été consultés sur ce projet pharaonique qui s’est fait dans leur dos. Les bouquinistes, honteusement chassés des quais de la Seine, n’en sont que le plus triste exemple. Quant aux provinciaux, ils rient jaune, sachant bien qu’à moins d’avoir de grands moyens ils ne pourront pas profiter de la fête ; puisque venir à Paris en voiture relève désormais quasiment de l’exploit. Ce sera pire encore durant les JO.

JO : « nouvelle obsession des élites » ?

Anne Rosencher, notre consœur de L’Express, vient de publier un passionnant article écrit à quatre mains avec le sondeur Jérôme Fourquet. « Quelle est donc cette “obsession JO” qui semble avoir saisi une partie de l’élite de notre pays ? La France est déchirée par les tensions les plus vives, les signes du déclassement s’accumulent dans l’éducation, l’industrie, la santé… Mais certains restent focus sur l’objectif Paris 2024, comme si plus rien d’autre ne comptait et que tout devait se plier à l’impératif prioritaire des JO ».

Les deux compères concluent (et nous avec) : « Il est totalement illusoire de penser que les JO seront l’occasion de réparer la France par la fête et l’événementiel. C’est la politique Potemkine : tant que la vitrine tient, tout va ! On touche ici un des travers les plus problématiques du mode de fonctionnement de nos élites : l’extrême importance accordée à la communication ».