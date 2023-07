Temps de lecture estimé : 2 minutes

Les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 (JOP) sont pour la région Ile-de-France, une chance unique d’accompagner les entreprises sur la voie de leur développement. Les JOP, ce sont 206 nations représentées, 15 000 athlètes, plus de 100 sites de compétition, d’entrainement ou d’accueil. Afin de permettre à nos territoires, nos entreprises et nos concitoyens de bénéficier pleinement des opportunités qu’offrent les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 sur le plan économique, touristique, culturel et sportif, la CCI Paris Ile-de-France et la CCI Seine-Saint-Denis sont pleinement mobilisées.

Sur son territoire, la CCI Seine-Saint-Denis a souhaité intégrer une démarche d’innovation collective et participative au sein de la Fabrique des Jeux en Seine-Saint-Denis, qui fédère les énergies de différents réseaux d’acteurs départementaux : le Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, la Chambre de métiers et d’artisanat de la Seine-Saint-Denis, ESS 2024 – plateforme d’information et d’accompagnement des entreprises de l’Economie sociale et solidaire, Inser’eco 93 et les Canaux. Cette collaboration s’appuie également sur les autres collectivités locales que sont les Etablissements publics territoriaux et les communes.

Au sein de cette plateforme, et sous l’impulsion de la Direction régionale interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) 93, la CCI Seine-Saint-Denis accompagne les entreprises en organisant des rendez-vous en «face à face», et des ateliers pour qu’elles puissent notamment répondre à des marchés publics à l’initiative du Comité d’Organisation des Jeux Olympiques (Paris 2024) et de ses partenaires. Il est à noter que cet accompagnement des entreprises ne se limite pas au sujet des opportunités de marchés car la CCI propose également des accompagnements dans le numérique, l’accueil des touristes et l’aide au recrutement. En substance, cette coopération a permis de référencer et suivre quelque 370 TPE et PME, d’organiser 15 ateliers techniques sur les marchés avec plus d’une centaine d’entreprises formées et sensibilisées à la réponse aux appels d’offres et, le cas échéant, à la constitution de groupements de réponse.

La Fabrique des jeux en Seine-Saint-Denis porte également une dynamique événementielle. Parmi ces temps forts organisés, la CCI Seine-Saint-Denis, le Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis et la Fabrique des jeux en Seine-Saint-Denis, avec le précieux soutien du Paris 2024, ont orchestré un événement qui a réuni le 19 janvier dernier quelque 300 participants venus rencontrer les acheteurs de Paris 2024 et ses partenaires (CARREFOUR, ENEDIS, ACCOR, RANDSTAD, SODEXO Live !, ORANGE). Avec toutes ces actions, la CCI Seine-Saint-Denis porte, chevillée au corps, l’ambition d’aider les entreprises à créer de la valeur ajoutée en bénéficiant des retombées économiques pour créer de l’emploi et les conditions de leur développement. Entreprises, vous aussi, poussez la porte de votre CCI pour vous faire accompagner !