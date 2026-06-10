Notre rôle, en tant que CCI, est d’accompagner tous les entrepreneurs qui innovent et portent la croissance de demain. Aujourd’hui, les femmes ne représentent que 22 % des effectifs de la tech, alors qu’elles constituent 50 % des utilisateurs.

La féminisation de la tech est donc un enjeu économique et sociétal majeur. C’est pourquoi Numeum et la CCI ont lancé Women in Tech for Future, une initiative qui offre visibilité, réseau et opportunités business aux dirigeantes de la tech.

En quoi consistent les learning expeditions ?

Nous organisons des missions exploratoires sur de grands salons internationaux – VivaTech, Web Summit, Gitex Africa – qui réunissent une quinzaine de fondatrices, dirigeantes ou C-level de la tech. Les objectifs sont de créer des opportunités d’affaires, de rencontrer des investisseurs et des grands groupes, et de renforcer leur visibilité.

Ces missions leur offrent aussi la possibilité de participer à des réceptions officielles qui renforcent leur notoriété. Elles repartent donc avec un réseau puissant et de réelles opportunités de développement en France et à l’international.

Quels résultats pour les entrepreneures accompagnées ?

En 3 ans, 7 missions internationales ont permis d’accompagner une centaine de dirigeantes, générant plus de 500 rendez-vous d’affaires et plusieurs millions d’euros de chiffre d’affaires et accords commerciaux. La CCI prépare déjà les prochaines délégations, notamment VivaTech 2026.

Au-delà des retombées business, l’impact humain est déterminant : immersion collective, dynamique de sororité, partage d’expériences…

Women in Tech for Future est une communauté, un accélérateur de croissance et un levier stratégique pour renforcer la place des femmes dans la Tech !