Temps de lecture estimé : 1 minute

La rénovation écologique au service des immeubles ?

Thomas Binet : Faut-il miser sur la rénovation écologique dans les immeubles ou plutôt sur la sobriété énergétique ?

Philippe Loiselet : Nombre d’immeubles ont été construits avant les réglementations thermiques et sont donc souvent mal isolés, équipés de systèmes de chauffage vieillissants.

T.B. : On parle parfois de sobriété énergétique. De quoi s’agit-il ?

P.L. : La sobriété, c’est le premier levier, souvent le moins coûteux. Cela a beaucoup d’importance, surtout dans des périodes comme celles que nous traversons où le prix de l’énergie est devenu un paramètre essentiel du coût de nos logements. Il s’agit de réduire les consommations d’énergie, sans nécessairement engager de gros travaux.

T.B. : Quelles sont les formes que cela peut prendre dans une copropriété ?

P.L. : Les réglages de la ventilation, de l’eau chaude et du chauffage collectif : on sait par exemple que baisser la température de consigne d’un degré représente environ 7 % d’économie. On peut aussi installer des robinets thermostatiques sur les radiateurs, programmer l’éclairage des parties communes avec des minuteries ou des détecteurs de présence…

Et ensuite on arrive à la rénovation énergétique : isolation thermique des façades, de la toiture, des planchers bas, remplacement des ouvrants, modernisation du système de chauffage collectif, etc. Ces travaux sont lourds, coûteux, et nécessitent un vote en assemblée, avec des majorités malheureusement renforcées dans la plupart des cas…