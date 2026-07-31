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La pause estivale touche à sa fin. Et les défis des prochains mois s’annoncent nombreux pour tous les employeurs, publics comme privés, sur fond d’incertitudes tant économiques que politiques. Pour y voir plus clair, une bonne nouvelle : Talents de France monte en puissance. Initié par le ministère de l’Égalité, Talents de France, c’est ce mouvement lancé en juin en faveur de l’égalité de traitement effective dans l’accès à l’emploi. Déjà plus de 1 200 entreprises ont signé sa charte autour de cinq engagements chiffrés en faveur des quartiers populaires, de la ruralité et des Outre-mer.

Un acte fort qui, d’ores et déjà, trouve une traduction immédiatement opérationnelle : la plate-forme Talents de France.

Simple et facile d’utilisation, ce portail repose sur une conviction simple : massifier le recrutement inclusif, plus juste et plus ouvert, ne peut se faire qu’en facilitant la rencontre et la connexion entre recruteurs et talents. Voilà pourquoi cette plate-forme offre un double avantage. Elle permet aux employeurs, quels qu’ils soient, de déposer leurs offres d’emploi, de stage, d’alternance et de surmonter leurs difficultés de recrutement. Du bonus pour leur attractivité ! Elle permet aussi aux candidats de trouver les opportunités professionnelles qui correspondent à leur potentiel, tout en étant mieux accompagnés dans leur préparation à l’emploi, notamment grâce au recours à l’IA.

Talents de France, c’est donc le bon réflexe de cette rentrée.

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