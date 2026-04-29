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Qu’est ce qui peut bien réunir une mairie… et un Comex ?

Dans un cas comme dans l’autre, il s’agit de citadelles dont le sommet reste encore difficile à prendre.

Les élections municipales 2026 le révèlent une nouvelle fois : tout comme l’exercice de responsabilités économiques (2,5 % de diversité ethnoculturelle de nationalité française dans les Comex du SBF 120 selon une étude des cabinets Mozaïk RH et Meeandyoutoo), l’accès au mandat électif reste profondément sélectif, pour ne pas dire excluant.

Et quand une ville symbolique et populaire comme Saint-Denis (93) sacre Bally Bagayoko certains médias versent allégrement dans le procès en illégitimité, voire en incompétence.

Biais, stéréotypes, mécanismes discriminatoires etc. : en entreprise comme dans la vie politique, les mêmes causes produisent les mêmes effets.

Celles qui valorisent des parcours standardisés, reproduisent des biais sociaux et territoriaux, et peinent à reconnaître le potentiel là où il n’est pas habituel d’aller le trouver.

Voilà pourquoi il nous faut encore et toujours sensibiliser, former, bousculer s’il le faut, dans le cadre d’une politique volontariste d’inclusion économique.

Car sur le marché du travail comme sur le marché électoral, un même besoin s’exprime : celui de la reconnaissance.

Comme l’analyse Pierre Rosanvallon, la crise démocratique contemporaine est indissociable d’une crise de la reconnaissance.

Une partie de la société ne se sent plus vue, ni entendue, ni représentée, ni valorisée.

Décideurs publics comme privés seraient donc bien avisés de l’entendre.