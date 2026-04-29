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Dans le débat sur le Made in France, nous évoquons souvent la compétitivité, la relocalisation ou encore la souveraineté industrielle.

Mais un levier majeur reste encore sous-exploité : la francophonie.

Les chiffres sont pourtant sans équivoque.

Le français compte désormais 396 millions de locuteurs dans le monde, contre 321 millions en 2022 — une progression de 23 % en trois ans.

Le français s’impose ainsi comme la quatrième langue la plus parlée sur la planète, après l’anglais, le mandarin et l’espagnol.

Il est également la troisième langue des affaires et du commerce, et la quatrième sur internet.

C’est vers l’Afrique que se déplace le centre de gravité de la francophonie : 65 % des locuteurs s’y trouvent, portés par une démographie sans équivalent.

En 2050, le français devrait approcher les 700 millions de locuteurs, dont 85 % sur le continent africain.

Cette dynamique n’est pas qu’un fait culturel.

C’est un actif stratégique.

Car une langue, c’est un marché.

C’est un espace de confiance, de compréhension mutuelle, de références partagées.

Dans un monde fragmenté, où les barrières ne sont pas seulement douanières mais aussi culturelles, la francophonie constitue un formidable accélérateur d’échanges.

En Afrique subsaharienne, quatre personnes sur cinq estiment que le français est un critère d’emploi déterminant.

C’est dire la profondeur de l’ancrage.

Pour nos entreprises, c’est une opportunité évidente.

Exporter dans un espace francophone, c’est réduire les frictions, faciliter les négociations, valoriser plus efficacement le récit de nos produits.

Or, le Made in France ne se limite pas à une origine : il porte une promesse de qualité, de traçabilité, de savoir-faire — autant de valeurs qui trouvent un écho particulier dans cet espace linguistique commun.

Le français conserve une forte légitimité dans la diplomatie et le droit international ; sa force réside aussi dans la gastronomie, la mode et les arts — autant de secteurs où le Made in France excelle.

Mais la francophonie va plus loin.

Elle est un levier de soft power.

La France dispose d’un réseau de 93 États et gouvernements membres de l’OIF — la plus grande organisation linguistique mondiale.

Ce capital immatériel doit devenir un outil de rayonnement économique concret.

Il ne s’agit plus seulement de vendre à l’international, mais de penser francophone : structurer des réseaux d’affaires, encourager les partenariats industriels, co-construire des chaînes de valeur au sein de cet espace en pleine expansion.

Le Made in France a besoin de débouchés.

La francophonie lui en offre 700 millions à horizon 2050.

À nous de transformer cet héritage en stratégie.