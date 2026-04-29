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Entre le Vercors et la Provence, au coeur d’un paysage façonné par les contrastes climatiques, le Domaine Achard-Vincent incarne depuis plus d’un demi-siècle une vision engagée de la viticulture.

Sur ses 11 hectares, les vignes bénéficient d’un climat montagnard chaud, marqué par des hivers rigoureux et des étés lumineux tempérés par des nuits fraîches.

Une alchimie naturelle qui favorise des raisins à la fois mûrs, équilibrés et empreints de fraîcheur.

L’histoire du domaine est avant tout une aventure familiale.

Issu de l’union du domaine Vincent à Sainte-Croix et de la ferme Achard à Saillans, il est né du mariage de Claudie et Jean-Pierre.

Aujourd’hui, la sixième génération s’écrit avec Thomas, leur fils, qui poursuit l’oeuvre familiale en lui insufflant une dynamique nouvelle.

Visionnaire, la famille s’engage très tôt dans l’agriculture biologique.

Dès 1968, le grand-père adopte la méthode Lemaire-Bouchet, bien avant que le bio ne devienne une évidence.

Jean-Pierre consolide ensuite cette démarche en suivant les exigences de Nature et Progrès pendant près de trois décennies.

Depuis 2005, Thomas va plus loin en orientant le domaine vers la biodynamie, aujourd’hui certifiée Demeter, dans le respect du vivant et des équilibres naturels.

Ce travail minutieux se reflète dans les vins du domaine, notamment ses Crémants et sa Clairette de Die « Tradition ».

Issue d’un assemblage de Clairette blanche et de Muscat à petits grains, cette cuvée offre un vin effervescent doux, aux arômes intenses de muscat, relevés de notes de fruits exotiques et de pamplemousse.

Au Domaine Achard-Vincent, chaque bouteille raconte une histoire : celle d’un terroir, d’une famille et d’un engagement pionnier en faveur d’une viticulture durable et authentique.

Bonne dégustation !