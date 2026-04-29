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Pourquoi la prévention est-elle devenue un enjeu majeur pour les entreprises ?

Dans un contexte économique incertain et marqué par un nombre record de défaillances, la prévention est un enjeu majeur pour les entreprises.

Si les dirigeants sollicitent de l’aide lorsque les difficultés sont déjà très avancées, les marges de manoeuvre sont plus limitées et les outils de prévention moins efficaces.

La prévention consiste donc précisément à identifier les premiers signaux et à mobiliser rapidement les solutions adaptées, afin de donner aux dirigeants les moyens d’anticiper, de sécuriser leur activité et de préserver la pérennité de l’entreprise.

Quels outils la CCI Paris Île-de-France propose-t-elle pour anticiper les difficultés ?

Un conseiller expert est présent dans chaque CCI départementale pour réaliser un diagnostic global de la situation de l’entreprise, confidentiel et gratuit.

Objectif ? identifier d’éventuels signaux faibles et proposer un plan d’action adapté : optimisation de gestion, orientation vers des dispositifs d’accompagnement, mobilisation d’outils juridiques de prévention…

Un suivi peut ensuite être mis en place pour aider le dirigeant à engager les solutions retenues.

La CCI propose aussi des actions de sensibilisation : webinaires, ateliers, conférences, fiches pratiques accessibles en ligne…

Ses atouts sont la proximité, la vision 360°, la neutralité et l’écoute active.

Comment la CCI renforce-t-elle son soutien aux entreprises en difficulté ?

La CCI Paris Île-de-France collabore étroitement avec l’ensemble de l’écosystème de la prévention (institutions publiques, tribunaux, services de l’État, banques, associations spécialisées) afin de mettre le dirigeant en relation directe avec les partenaires les plus pertinents en fonction de la situation de son entreprise.

Cette coordination simplifie les démarches, évite au dirigeant de se perdre dans la multiplicité des dispositifs et apporte des réponses rapides et adaptées aux difficultés rencontrées.