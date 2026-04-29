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… du même auteur, ceux de mon ami Philippe Gabilliet.

En évoquant d’abord la personnalité de ce professeur émérite à l’ESCP, consultant, chercheur, conférencier qui fut longtemps porte-parole de la Ligue des Optimistes de France.

Il est non seulement brillant, pénétrant, mais surtout il a toujours voulu donner envie aux autres du bonheur qu’il y a à prendre sa vie en main.

Au travers de son dernier livre, La fabrique du destin, paru aux éditions Saint-Simon, j’ai retenu surtout qu’il déteste entendre tout le temps « un jour, je ferai ceci ou cela ».

Selon lui, les gens qui ne réussissent jamais rien ont toujours passé leur temps à attendre et ont gâché leur vie dans la salle d’attente.

L’autre point important qu’il évoque, que l’on nous serine souvent, est que si vous avez des défauts, il faut les corriger.

C’est important, mais pas prioritaire.

Personne, en effet, n’a jamais réussi dans la vie en prenant appui sur ses carences, mais au contraire en cultivant ses forces.

On trouve en outre à travers les pages de ce livre cette idée que malgré les contraintes, il faut toujours chercher la quête du possible, que, quoi qu’il arrive, on doit se demander comment transformer une contrainte en énergie, privilégier l’échange, la qualité des interactions collectives, parce qu’on ne réussit jamais seul.

Dans cet autre livre du même auteur, L’éloge de la chance, également aux éditions Saint-Simon, je me souviens qu’il considère que la chance n’est pas un superpouvoir que certains posséderaient plus que d’autres, c’est une attitude supérieure à la moyenne que de rentabiliser l’inattendu et de recycler les difficultés.

Je vais un peu plus loin que Philippe, en prétendant que, dans la vie, il n’existe pas de chance (sauf à gagner au Loto), il y a seulement du rythme.

Toutes les études confirment que ceux et celles qui ont prétendument de la chance sont ceux et celles qui prennent plus d’initiatives que les autres, libèrent de l’énergie, vont à la rencontre de ce que Machiavel appelle « la bonne fortune » et trouvent évidemment plus facilement l’âme soeur, le contrat, le job ou le logement.

Jetez un oeil sur ces dix minutes de ses propos sur la chance…