Le Crédit Agricole est un partenaire majeur du sport, pouvez-vous nous détailler votre engagement ?

Le Crédit Agricole est engagé dans le sport depuis des décennies car il incarne le lien social, l’esprit collectif et des valeurs auxquelles nous sommes attachés.

À travers l’ensemble de nos engagements, le Crédit Agricole est bien identifié comme un soutien du sport avec près d’une quarantaine de sports différents soutenus grâce aux Caisses régionales de Crédit Agricole.

Nous avons un partenariat historique avec la FFF, depuis plus de 51 ans, qui s’est construit autour du soutien au football amateur mais également par notre engagement fort pour le développement du football féminin et auprès des jeunes, le Crédit Agricole a soutenu et continue d’aider le sport et ses nouvelles formes.

Ce partenariat est renforcé depuis 2025 avec le naming de la Coupe de France Crédit Agricole.

Nous accompagnons également les pratiques qui mobilisent les nouvelles générations, comme l’esport, où nous sommes partenaire majeur de Team Vitality ou encore la Kings League Crédit Agricole France dont nous devenons le partenaire titre pour la deuxième édition.

Ces engagements traduisent notre ambition : contribuer à l’évolution de disciplines qui rassemblent et font vivre les territoires, en cohérence avec notre mission d’acteur engagé localement.

Depuis 2022, vous êtes présent dans le esport avec Team Vitalily, quels sont les enjeux d’un tel partenariat ?

Notre engagement dans l’esport répond à une démarche stratégique : accompagner les évolutions sociétales, les nouveaux usages et renforcer notre lien avec les jeunes générations.

Le Crédit Agricole soutient le sport sous toutes ses formes et l’esport s’impose aujourd’hui comme un phénomène culturel majeur.

Nous avons choisi Team Vitality car il s’agit d’une structure française d’excellence partageant nos valeurs d’engagement, de performance et d’esprit d’équipe.

Leur modèle professionnel et responsable, ainsi que leur rayonnement international, correspondent pleinement à notre approche.

Début janvier 2026, nous avons d’ailleurs annoncé devenir partenaire majeur de Team Vitality marquant une nouvelle étape dans notre engagement.

Notre ambition est de soutenir concrètement le développement de l’esport, de la pratique amateur au haut niveau, et de contribuer à un écosystème responsable et inclusif.