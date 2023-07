Temps de lecture estimé : 1 minute

Selon la dernière étude de l’Observatoire des délais de paiement publiée en juin, les retards de paiement des factures en France s’élevaient à 11,7 jours fin 2022, contre 12,4 jours un an auparavant. Il s’agit d’un niveau proche de celui enregistré avant la crise de la covid-19. Cette baisse est une bonne nouvelle mais nous ne pouvons pas nous en contenter d’autant plus que la tendance observée début 2023 semble être repartie légèrement à la hausse. Les efforts en matière de comportements de paiement doivent être poursuivis sans relâche afin de réduire davantage les délais. Cette mobilisation est encore plus importante en période estivale où habituellement la gestion des factures se détériore à cause notamment des fermetures pour des congés annuels.

Ainsi chaque été de nombreuses factures sont laissées en suspens par des entreprises ou organisations publiques conduisant ainsi aux retards de paiement et in fine, aux difficultés de trésorerie. Or, il s’agit bien là d’une préoccupation majeure des chefs d’entreprise. Celle-ci s’avère encore plus importante dans le contexte inflationniste actuel qui pèse sur la compétitivité et le développement des entreprises françaises, et en particulier celui des TPE/PME. Il faut savoir que c’est la catégorie d’entreprise la plus pénalisée par les retards de paiement, avec un effet négatif global sur leur trésorerie que l’on estime à 12 milliards d’euros en 2021.

C’est pourquoi, j’appelle tous les acteurs économiques, publics et privés à rester vigilants durant la période estivale. En payant vos fournisseurs dans les délais impartis, non seulement vous respectez la loi mais surtout vous prenez en compte leurs besoins de trésorerie. D’ailleurs, si vous pensez ne pas pouvoir payer à temps durant l’été, vous avez la possibilité de verser un acompte avant de partir. Enfin, le paiement fournisseur anticipé qui permet de régler les factures de manière anticipée grâce à l’intervention d’un factor, constitue également un outil de soutien à la trésorerie. N’hésitez pas à vous en emparer ! Et surtout en cas de problème, adressez-vous à la Médiation des entreprises directement sur notre site : médiateur-des-entreprises.fr.