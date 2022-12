Temps de lecture estimé : 2 minutes

Dans le contexte économique actuel, je m’adresse directement à vous, chefs d’entreprise, pour aborder un sujet qui vous préoccupe particulièrement en ce moment et qui est celui de l’énergie. Comme je vous l’avais indiqué récemment, le gouvernement a mis en place des aides pour vous accompagner face à la flambée des prix (bouclier tarifaire, guichet unique). À partir de 2023, l’État va également apporter sa garantie pour faciliter la signature de vos contrats de gaz et d’électricité. Dans ce cadre, le comité de crise sur l’énergie que j‘anime et qui réunit les principaux fournisseurs ainsi que les associations et les organisations professionnelles (EDF, Engie, TotalÉnergies, Enedis, GRDF, Ufip, AFG, Afieg, Anode, UFE, Medef, CPME et U2P), a souhaité apporté sa pierre à l’édifice en publiant une checklist pédagogique. Son objectif : faciliter votre prise de décision dans le cadre du renouvellement de votre contrat de fourniture d’énergie. Cette fiche vous informe également sur les multiples dispositifs d’accompagnement proposés par les pouvoirs publics. Un focus sur la médiation y est enfin proposé afin de vous offrir une solution en cas de désaccord persistant avec un fournisseur.

Vous êtes nombreux à nous faire remonter vos difficultés face aux contrats de fourniture d’énergie qui sont très compliqués à déchiffrer. Cette checklist est là pour vous aider à y voir plus clair ! Composée de 10 questions, cette fiche aborde quatre thématiques : le contrat, les prix, les aides et la médiation. Court et synthétique, ce document cible les points importants de votre contrat de fourniture d’énergie et leur importance dans le contexte actuel. Il vous donne aussi des informations sur les modalités de renouvellement d’un contrat et la conduite à tenir avec votre fournisseur.

Trois conseils clés face à vos difficultés

Le premier : lisez attentivement votre contrat d’énergie afin de bien le comprendre. Tout d’abord, regardez l’échéance pour anticiper son renouvellement. Sachez que vous pouvez faire un appel d’offre et consulter plusieurs fournisseurs. Puis interrogez-vous sur votre consommation. La bonne gestion des heures pleines et les heures creuses condut à un énorme impact sur votre consommation d’énergie.

Le deuxième : informez-vous sur les prix en cours. Les informations existent et sont disponibles notamment sur le site de la Commission de régulation de l’énergie (CRE). Cette institution publie quotidiennement la fourchette actuelle des prix. N’hésitez pas à les consulter. Une façon de mieux vous situer quand vous serez en train de négocier avec votre fournisseur d’énergie.

Le troisième : échangez avec votre fournisseur d’énergie. Le dialogue reste le meilleur moyen pour s’en sortir dans les périodes de crise comme celles que nous vivons depuis quelques années déjà. Enfin, je vous invite vivement à consulter cette checklist disponible sur notre site Web www.mediateur- des-entreprises.fr. Elle sera mise à jour régulièrement. Et surtout, n’oubliez pas : en cas de besoin, nous saisir