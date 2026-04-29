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Les Bourses et le prix du baril jouent au yoyo depuis début janvier : après avoir atteint son record historique en début d’année, le CAC 40 ne cesse de faire des soubresauts en fonction des rebonds géopolitiques.

Les marchés détestent l’incertitude et le climat est incertain.

Pourtant, les indicateurs économiques restent bons sur certains secteurs et une certaine énergie business se dégage – l’envie d’aller de l’avant – dans un monde en recomposition et parfois violent.

Le premier réflexe : tout arrêter, ne pas communiquer et attendre que le vent passe.

Pourtant, ceux qui vont gagner sont ceux qui sauront apporter des solutions et être là dans la tourmente…

Dans ces temps mouvementés, quelques conseils pour bien communiquer.

La cohérence reste une valeur sûre.

Alors que toutes les entreprises emboîtent le pas de l’IA générative et des solutions agentiques, surfer sur des mouvements technologiques ou opportunistes ne peut se faire sans un lien très fort avec son identité… au risque d’y perdre son âme.

C’est pourquoi, dans ces périodes de trouble, ceux qui s’en sortent sont ceux qui sont solides car ils savent qui ils sont et ils sont capables de maintenir le cap.

Si vous ne l’avez pas déjà fait, il est temps de poser vos fondamentaux, de définir votre direction stratégique et de mettre en place des assets de marque (des formes, mais aussi des mots) qui vous permettront d’être reconnus.

C’est fondamental pour l’interne, pour qui l’entreprise devient un repère, et c’est nécessaire en externe car vous devenez un phare dans des marchés qui tempêtent.

Et donc une valeur refuge.

Mais la cohérence n’est pas synonyme d’immobilisme.

En étant bien solide sur ses acquis, ses fondamentaux et la façon de les exprimer, on peut saisir les opportunités dans des marchés qui tanguent : zones géographiques sur lesquelles il faut parier, nouveaux secteurs d’activités ou virages technologiques.

À partir du moment où vous êtes solides sur votre port d’ancrage, la couche profonde de vos assets de marque, l’écume de la communication peut et doit être changeante pour s’adapter aux donnes en cours.

C’est seulement ainsi que vous pourrez vous connecter avec vos cibles, leur donner le sentiment de les comprendre et de leur apporter des solutions concrètes.

Un phare oui, mais aussi une bouée.

Enfin, c’est dans ces temps mouvementés qu’on reconnaît les caractères uniques.

Et il ne faut pas avoir peur d’être à contre-courant car c’est souvent payant.

Quand tout le monde parlait de diversité et d’environnement, il était facile d’avoir beaucoup de bons sentiments.

Dans un monde qui se reconfigure, les initiatives d’entreprise se distinguent par leur courage, leur constance et leur capacité à tenir des positions qui ne font plus consensus.

Que reste-t-il des engagements quand on connaît des périodes de crise ?

C’est à cette aune qu’on reconnaît les marques qui constitueront le paysage des lendemains qui chantent…