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Entre héritage normand, relance entrepreneuriale et innovation brevetée…

À Cherbourg, face à la rade, la statue de Napoléon Ier veille depuis le XIXe siècle. Dans cette ville battue par les vents, le parapluie n’est pas un accessoire mais une nécessité !

En 1964, Cherbourg entre dans la légende avec le film Les Parapluies de Cherbourg de Jacques Demy. En 1986, Jean-Pierre Yvon, photographe issu d’une famille de tanneurs, revient dans sa ville natale et crée la marque Le Véritable Cherbourg, avec une idée simple : faire rayonner Cherbourg autrement que par son mauvais temps !

Dès les années 1990, le Parapluie de Cherbourg s’exporte et séduit une clientèle internationale par l’élégance et la qualité de ses produits, devenant un emblème du savoir-faire français.

En 2018, Charles Yvon, son fils, reprend la direction de l’entreprise fondée par son père en 1986, tout en préservant ses symboles historiques et en poursuivant son développement en France et à l’international.

Cette exigence de perfection se retrouve non seulement dans l’ensemble de sa gamme de parapluies dont l’emblématique modèle « l’Anti-bourrasque », mais aussi dans une création unique : le ParaPactum©. Conçu pour protéger VIP et personnalités, ce parapluie breveté n’a pas d’équivalent. Inspiré de l’architecture d’un voilier de haute performance, il allie puissance et élégance. Testé en soufflerie, soumis à des conditions extrêmes – vents violents, chocs, impacts – il cache une résistance exceptionnelle derrière des lignes raffinées.

Plus récemment avec le lancement de son ombrelle et celui, imminent, de son parasol, Le parapluie de Cherbourg poursuit son développement en élargissant son savoir-faire au-delà de la pluie. La marque propose désormais une protection élégante contre le soleil, en réponse aux nouveaux usages et aux évolutions climatiques. Un symbole de performance, de style et de durabilité.