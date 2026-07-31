Temps de lecture estimé : 1 minute

À Valros, dans l’Hérault, le Domaine de Montrose raconte près de cinq siècles d’histoire viticole. Nichée entre la Méditerranée et les premiers contreforts du Haut-Languedoc, cette propriété familiale puise ses racines dans l’Antiquité, lorsqu’une villa romaine occupait déjà ces terres. Depuis 1550, neuf générations s’y sont succédé sans jamais quitter le domaine, faisant de Montrose l’une des plus anciennes propriétés familiales du vignoble languedocien.

L’histoire du domaine est indissociable de celle de la famille Coste. En 1701, Joseph Alazard reçoit le blason des Trois Lézards, aujourd’hui emblème de la propriété, en récompense de sa fidélité à la famille Le Tellier. Plus de trois siècles plus tard, ce symbole figure toujours sur les bouteilles du domaine, rappelant la continuité d’une aventure familiale où la transmission occupe une place centrale.

Aujourd’hui, Bernard et Olivier Coste perpétuent cet héritage en conjuguant tradition et innovation. Les 95 hectares de vignes s’étendent sur une remarquable diversité de terroirs façonnés par le soleil, les vents marins et les amplitudes thermiques du Languedoc. Cette richesse géologique offre une véritable palette d’expressions et permet d’élaborer des vins précis, élégants et profondément ancrés dans leur territoire.

Si le Domaine de Montrose produit des vins blancs, rouges et effervescents, il s’est imposé comme l’un des ambassadeurs des grands rosés du Languedoc. Les cuvées, principalement élaborées à partir de grenache noir, de cinsault et de syrah sous l’IGP Côtes de Thongue, séduisent par leur fraîcheur, leur intensité aromatique et leur équilibre.

Au-delà des vins, le domaine défend une certaine vision de la viticulture : celle d’un domaine où le respect du terroir, la transmission familiale et la convivialité demeurent les fondements d’un art de vivre méditerranéen.

Bonne dégustation !