Qui se rappelle que la matière plastique a permis de sauver des milliers d’éléphants du braconnage ? Et c’est une invention américaine : la guerre de Sécession avait rendu impossible l’importation de l’ivoire, matière de prédilection pour fabriquer des boules de billards, John Wesley Hyatt un chercheur américain inventa au XIXe siècle un nouveau matériau plastique, le celluloïd.

À l’heure du plastique bashing francofrançais avec comme porte-étendard l’abjecte loi Agec qui a trompé certains industriels mal informés en les poussant à changer de matériau pour leurs emballages, l’Europe vient de publier son projet sur les emballages et les déchets, projet qui s’inscrit dans le temps long et qui, après adoption, devra être appliqué par les pays européens à la lettre et dans un esprit d’une économie vraiment circulaire. La Loi Agec sera enterrée de fait.

Plastalliance a été la seule organisation à crier haut et fort que les objectifs français relevaient de la fake news. Nous avons toujours inscrit notre action dans le cadre européen, seule voie pour éviter, comme l’indique le projet de règlement, une diversité des règles nationales qui réduit l’efficacité de la politique et met en péril la mise en place effective d’une économie circulaire.

Il est grand temps que la France prenne en compte ce paradigme concernant une industrie du plastique française qui est aujourd’hui la 3e européenne mais qui pourrait finir au cimetière des filières sacrifiées si un changement de cap majeur n’est pas acté publiquement.

