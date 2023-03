Temps de lecture estimé : 1 minute

J’aime ma boîte donc je la protège ; or cela est devenu quasiment impossible : la première menace pour nos entreprises françaises est désormais la perte de souveraineté de nos données. À l’heure où 80 % des entreprises du CAC 40 et 70 % de nos « licornes » hébergent leurs données à Amazon Web Services (BFM TV) ; alors que la protection des données personnelles est érigée comme une priorité, on peut légitimement s’interroger sur la pertinence des choix de certains dirigeants. En effet, est-il normal que les rendez-vous médicaux des Français soient gérées par une entreprise étrangère ? Dans un contexte géopolitique de plus en plus tendu, n’est-il pas vital de reprendre le contrôle géographique et physique de nos données ? Souvent éludée par impératif de rentabilité immédiate, la question de la souveraineté numérique demeure.

Pourtant le 17 mai 2021, M. Le Maire, ministre de l’Économie, déclarait : « nous avons donc décidé que ces meilleures entreprises de services américaines […] pourraient licencier tout ou partie de leur technologie à des entreprises françaises » ; alors même que Dassault Systèmes proposait un cloud ultrasécurisé et que notre pays disposait d’un riche écosystème d’entreprises capable de rivaliser avec les GAFAM.

Qui redoute le cloud français ? Pas nous ! Pierre-Antoine Tsady et moi, membres d’ETHIC, avons créé Data Éclosion pour doter nos entreprises d’un véritable cloud souverain, à l’instar des entreprises américaines et chinoises