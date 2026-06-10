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Il y a dix ans à peine, le mot « souveraineté » était devenu presque imprononçable. Dans le débat économique, il sentait le soufre. On lui préférait des termes plus consensuels : ouverture, compétitivité, globalisation. Évoquer la souveraineté, c’était risquer d’être taxé de repli, d’archaïsme, voire de nostalgie. Comme si, dans un monde ouvert, la maîtrise de son destin n’avait plus sa place.

Mais au fond, de quoi parle-t-on ? La souveraineté, c’est tout simplement la capacité d’un pays à décider par lui-même et à maîtriser ses besoins essentiels : se nourrir, se soigner, produire, se défendre, innover. Une définition simple, presque évidente. Et pourtant, elle avait disparu du logiciel collectif.

Puis le réel a repris ses droits. La crise sanitaire liée au Covid-19 a agi comme un révélateur brutal. Lorsque la France a découvert sa dépendance pour des produits aussi élémentaires que les masques ou certains médicaments, la souveraineté sanitaire a cessé d’être une abstraction. Elle est devenue une urgence. Dans le même temps, les ruptures d’approvisionnement ont mis en lumière la fragilité de chaînes de valeur trop éloignées, trop concentrées.

Quelques années plus tard, la guerre en Ukraine a posé avec force la question énergétique. Dépendre d’autres puissances pour se chauffer ou faire tourner son industrie n’est pas neutre : c’est une vulnérabilité stratégique. La souveraineté énergétique s’est alors imposée comme une priorité politique.

L’industrie n’a pas été épargnée. La pénurie mondiale de semi-conducteurs a paralysé des secteurs entiers, notamment l’automobile, révélant notre dépendance vis-à-vis de l’Asie. En réponse, l’Europe a lancé des plans ambitieux pour relocaliser certaines productions clés. Là encore, le mot souveraineté s’est imposé, presque naturellement.

Même l’agriculture est revenue au cœur du débat. Entre tensions sur les prix, exigences environnementales et inquiétudes sur la qualité des importations, la souveraineté alimentaire s’est réaffirmée comme une nécessité. Produire et consommer français n’est plus un réflexe passéiste : c’est un choix de sécurité et de bon sens.

Ce retournement est saisissant. Hier disqualifié, le mot « souveraineté » est aujourd’hui omniprésent. Il est revendiqué par les responsables politiques, les industriels, et même les institutions européennes. Il structure désormais des stratégies entières de réindustrialisation et de relocalisation.

Mais gardons-nous d’un effet de mode. La souveraineté ne se proclame pas, elle se construit. Elle exige des investissements, des choix clairs, et une mobilisation collective. Elle suppose surtout de remettre la production au cœur de notre modèle.

Car la souveraineté n’est pas un slogan. C’est une responsabilité. Et elle commence, concrètement, par ce que nous décidons de produire… et d’acheter.