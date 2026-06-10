Temps de lecture estimé : 2 minutes

À la lecture de La guerre des mots ou la démocratie assiégée de Guénaëlle Gault, directrice générale de L’ObSoCo et enseignante à l’université Paris Cité, une conviction s’impose avec force : les mots ne se contentent pas de décrire le réel, ils le façonnent. Ils orientent nos représentations, structurent nos décisions et, insidieusement, redessinent nos pratiques collectives.

Or, une dérive préoccupante se fait jour dans le langage des dirigeants d’entreprise. On y observe une contamination progressive par les codes du discours politique, comme si les frontières entre ces deux univers s’étaient estompées. Ce n’est pas un simple effet de style ni une coquetterie lexicale : c’est un glissement culturel profond.

Quand l’entreprise adopte sans recul un vocabulaire guerrier – « bataille », « combat », « front », « riposte », « reconquête », voire « ennemis internes » – elle transforme sa manière de se penser. Ce langage ne clarifie rien ; il simplifie à l’extrême et durcit les perceptions. Il impose une lecture conflictuelle des situations, là où la complexité exigerait du discernement. Peu à peu, il installe une logique d’affrontement là où il faudrait construire du commun.

Comme le souligne l’ouvrage, à force d’invoquer la guerre pour tout et partout, ce registre finit par devenir cohérent en lui-même. Il appelle alors ses propres règles : un chef, des camps, des stratégies, des victoires et des vaincus. Dans ce cadre, la démocratie se verticalise. L’entreprise aussi.

Cette porosité entre langage politique et management est particulièrement risquée. Elle érode la nuance, transforme le désaccord en opposition frontale et fragilise les conditions mêmes du dialogue social. Le conflit, au lieu d’être un espace de régulation et de progrès, devient une scène de confrontation où l’on cherche à l’emporter plutôt qu’à comprendre.

Or, une entreprise n’est pas un champ de bataille. C’est un lieu de coopération sous tension, certes, traversé de divergences légitimes, mais aussi un espace de construction collective, de responsabilités partagées et de transformations à conduire ensemble.

Dans ce contexte, la responsabilité des dirigeants est majeure. Elle ne se limite pas aux résultats ou aux indicateurs : elle engage aussi le choix des mots. Car les mots précèdent toujours les comportements.

Avant les fractures, il y a souvent eu des formulations. Avant les silos, des récits simplificateurs. Avant la défiance, des habitudes de désignation.

Le leadership commence peut-être là : dans cette discipline du langage. Choisir des mots qui ouvrent le débat sans désigner d’ennemis, qui rendent possible la nuance, qui fédèrent plutôt qu’ils ne clivent. Car l’intégrité, dans la cité comme dans l’entreprise, repose d’abord sur une parole juste.

La guerre des mots n’est jamais anodine. Elle est souvent le prélude aux conflits réels, et parfois, à leur enlisement.