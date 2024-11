Temps de lecture estimé : 1 minute

Pouvez-vous évoquer l’engagement de la Caisse d’Epargne dans le sport ?

Caisse d’Epargne est un acteur historique du sport car nous sommes convaincus que c’est un formidable levier de cohésion et d’épanouissement. Depuis près de 10 ans, nous soutenons le handball et le basket- ball, deux sports qui correspondent parfaitement à nos valeurs coopératives : ce sont des disciplines très populaires, mixtes et favorisant le collectif. En tant

que sponsor majeur, nous voulons être un partenaire utile pour contribuer au développement de la pratique pour tous, dans une logique d’inclusion des territoires comme des pratiquants. A ce titre, nous mettons en place de nombreuses initiatives notamment pour soutenir l’accès de tous au sport et le sport au féminin. Les Caisses d’Epargne, banques régionales, sont également très actives dans leurs territoires pour soutenir tous les acteurs du sport en proximité. Aujourd’hui, elles parrainent plus de 60 équipes de haut niveau partout en France et accompagnent de très nombreuses associations, collectivités et entreprises de ce secteur.

L’Héritage Paris 2024 est l’un des projets que vous soutenez à travers « Le Pacte Utile », pouvez-vous nous détailler ce programme ?

Dès le début de notre partenariat avec Paris 2024, Caisse d’Epargne a souhaité mettre en place un programme d’engagements, le Pacte Utile, pour faire des JOP des Jeux Utiles à tous. Nous avons ainsi développé un dispositif pour accompagner 85 athlètes valides ou en situation de handicap et mis en place près de 130 opérations par an pour contribuer à la pratique inclusive du sport ou promouvoir la pratique féminine. Le volet du programme Caisse d’Epargne qui laissera l’héritage le plus visible est celui que nous avons déployé partout en France pour construire ou rénover plus de 120 terrains de sport en 3 ans. Ces terrains, destinés à la pratique libre du basket ou du handball, sont ouverts à tous et accessibles aux personnes en situation de handicap. Dans un très grand nombre de cas, ils ont été décorés par des artistes à l’image des terrains réalisés à La Villette avec Jordan Saget ou à Lille avec le triple champion olympique de hand Luc Abalo.