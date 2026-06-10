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Le mois dernier, j’ai présenté le bilan d’activité 2025 du Médiateur des entreprises. Au-delà des chiffres, j’en tire surtout des enseignements précieux pour guider notre action en 2026. Car dans le contexte actuel marqué par des crises successives – économiques, énergétiques, géopolitiques – un constat s’impose : la solidarité doit rester au cœur des relations économiques.

En effet, chefs d’entreprises, vous êtes nombreux à nous le dire, les tensions ne faiblissent pas. Trésorerie sous pression, relations fournisseurs plus fragiles, incertitudes persistantes… Dans ce contexte, notre bilan apporte un éclairage utile : face aux difficultés, le dialogue progresse.

Avec plus de 2 100 demandes de médiation enregistrées l’an dernier (+10 % par rapport à 2024), notre activité atteint un niveau inédit – hors période de crise sanitaire. Faut-il y voir uniquement un signal d’alerte ? En partie, oui. Mais c’est aussi, et surtout, la preuve que la médiation s’installe durablement comme un réflexe dans la vie des affaires.

De plus en plus de dirigeants choisissent de résoudre leurs différends autrement que par la rupture ou le contentieux. Et dans 7 cas sur 10, cette démarche aboutit ! La médiation c’est rapide, gratuit, confidentiel, et souvent décisif pour préserver une relation commerciale.

Car il faut le dire clairement : dans un environnement tendu, l’isolement est rarement une stratégie gagnante. L’expérience le montre tous les jours – une « solidarité intelligente » entre partenaires économiques est souvent la clé pour traverser les périodes difficiles.

L’autre enseignement marquant de notre bilan concerne les petites entreprises. Aujourd’hui, 80 % des saisines proviennent de structures de moins de 25 salariés, et la part des entrepreneurs individuels ne cesse de croître. C’est un signal fort. Cela signifie que la médiation n’est plus réservée à quelques initiés : elle devient un outil accessible et concret.

Quant aux sujets que vous nous confiez, ils parlent d’eux-mêmes. Les retards ou difficultés de paiement restent en tête des saisines – preuve que la trésorerie demeure un point de vigilance majeur.

Face à ces enjeux, notre priorité est claire : être plus proches de vous. Aller à votre rencontre, sur le terrain, partout en France. En 2025, nous avons multiplié les déplacements, renforcé nos partenariats et développé des outils concrets pour vous aider à anticiper les difficultés plutôt que de les subir.

Cette logique d’anticipation se retrouve également dans un autre mouvement de fond, la montée en puissance des achats responsables. Plus de 3 000 organisations sont désormais engagées dans le Parcours relations fournisseurs et achats responsables que nous portons avec le Conseil National des Achats, constitué d’une charte et d’un label. Derrière ces chiffres, il y a une réalité simple : des entreprises et des acteurs publics qui structurent des relations plus équilibrées, plus durables et donc plus performantes.

C’est peut-être là le message essentiel de ce bilan. La médiation n’est pas seulement un outil pour gérer les conflits. C’est un levier de transformation des pratiques économiques. Une manière de sécuriser vos relations, de renforcer votre écosystème, et, in fine, de consolider votre propre activité.

Alors, si vous deviez retenir une chose : ne restez pas seuls face aux tensions. Le dialogue n’est pas un signe de faiblesse – c’est une compétence de dirigeant.