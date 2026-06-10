Général (2s) Vincent Desportes, expert en géopolitique, ancien directeur de l’École de guerre

Par
LMedia
-
Jeanne Bordeau, artiste, auteure, conférencière, et linguiste

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Des mots, encore des mots, toujours des mots… que pensez-vous des mots ?

Je suis attaché à la langue française. Ses mots sont précis et permettent d’exprimer de la nuance. Les mots y contribuent et la confection des phrases également.

Dans votre univers professionnel, dites-moi cinq mots importants que vous aimez entendre ?

La confiance, le courage, l’esprit de décision, la stratégie et l’aptitude à la prise de risque.

Dans votre univers personnel, quels sont vos mots favoris ?

La considération, le respect, la compréhension, la bienveillance, l’amour.

Dans l’actualité, quels sont les mots qui vous irritent ?

Je me méfie des mots utilisés à mauvais escient ou des mots-valises comme le verbe gérer qui sert à tout ! Je me méfie des mots usés comme le connecteur « du coup » répété à l’envi. La disparition des mots de liaison empêche la démonstration d’un propos, par exemple toute notion de cause à conséquence est supprimée par la disparition des mots de liaison !

Les anglicismes aussi m’irritent. Ainsi, par un glissement sémantique, le verbe soutenir est remplacé par le verbe supporter ! Mais attention, dans l’armée, les mots soutien et support sont deux mots aux sens vraiment différents !

Pouvez-vous donner un mot qui signe l’avenir ?

L’espérance !

Dans votre jardin personnel, cultivez-vous des citations à propos des mots et du langage qui vous semblent référentes et que vous mettez souvent en avant ?

Oui, c’est une citation connue d’Albert Camus mais elle est éloquente : « Mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde. »

J’apprécie aussi cette phrase de Talleyrand : « Tout ce qui est excessif est insignifiant. »

Y a-t-il un ou des slogans de publicité qui vous restent à l’esprit ?

Oui, c’est une publicité très suggestive sur la publicité qui disait simplement : « Demain, j’enlève le bas ».

Y a-t-il des titres de films qui vous plaisent particulièrement ?

Oui, plusieurs. Ils possèdent de l’ampleur : Voyage au bout de l’enfer, Apocalypse Now, Out of Africa, Gone with the Wind.

Y a-t-il des titres de chansons que vous trouvez beaux, prenants ?

La Quête (Brel), Bridge over Troubled Water. Et deux titres de Johnny Hallyday : L’envie d’avoir envie et Requiem pour un fou.

Pouvez-vous me donner les titres de trois livres qui vous ont toujours tenu à cœur ?

La Mélancolie d’Athéna (Michel de Jaeghere), De la guerre (Clausewitz), L’Art de la guerre (Sun Tzu).

Qu’est-ce qui vous enrichit en termes de mots ? Comment vous nourrissez-vous ?

Par la lecture d’essais. Et également par la lecture de bons romans policiers, profonds et fins dans leurs analyses psychologiques.

Si vous deviez choisir 7 mots qui vous dessinent, lesquels choisiriez-vous ?

Volonté, humanisme, enthousiasme, beauté et harmonie. Et ordre, avec l’idée de sobriété. Enfin, l’amour, l’amour des autres, l’intérêt et l’écoute de chacun ; je prête une vraie attention à chaque personne.

Quels sont les mots répétitifs que votre entourage dit souvent de vous ?

J’entends souvent dire que je suis rationnel et logique, sensible voire susceptible, solide et volontaire, hyper organisé, gentil et chaleureux, avec un côté plutôt drôle !

Quel est le plus beau mot de la langue française ?

Ensemble, c’est un mot riche car, pour moi, chaque homme et chaque femme n’existent que par et grâce à l’autre !

Quels synonymes donneriez-vous au mot chance ?

Travail, sens des opportunités et discipline personnelle. La chance, on se la doit. « Un homme, ça s’oblige » (Camus). L’homme est condamné à être libre et cette liberté confère la responsabilité !

Avez-vous une devise ?

Oui. Elle est simple et brève : « Faire face ! »

À lire aussiPLUS DE L'AUTEUR

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

J’accepte les conditions et la politique de confidentialité

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.