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Des mots, encore des mots, toujours des mots… que pensez-vous des mots ?

Je suis attaché à la langue française. Ses mots sont précis et permettent d’exprimer de la nuance. Les mots y contribuent et la confection des phrases également.

Dans votre univers professionnel, dites-moi cinq mots importants que vous aimez entendre ?

La confiance, le courage, l’esprit de décision, la stratégie et l’aptitude à la prise de risque.

Dans votre univers personnel, quels sont vos mots favoris ?

La considération, le respect, la compréhension, la bienveillance, l’amour.

Dans l’actualité, quels sont les mots qui vous irritent ?

Je me méfie des mots utilisés à mauvais escient ou des mots-valises comme le verbe gérer qui sert à tout ! Je me méfie des mots usés comme le connecteur « du coup » répété à l’envi. La disparition des mots de liaison empêche la démonstration d’un propos, par exemple toute notion de cause à conséquence est supprimée par la disparition des mots de liaison !

Les anglicismes aussi m’irritent. Ainsi, par un glissement sémantique, le verbe soutenir est remplacé par le verbe supporter ! Mais attention, dans l’armée, les mots soutien et support sont deux mots aux sens vraiment différents !

Pouvez-vous donner un mot qui signe l’avenir ?

L’espérance !

Dans votre jardin personnel, cultivez-vous des citations à propos des mots et du langage qui vous semblent référentes et que vous mettez souvent en avant ?

Oui, c’est une citation connue d’Albert Camus mais elle est éloquente : « Mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde. »

J’apprécie aussi cette phrase de Talleyrand : « Tout ce qui est excessif est insignifiant. »

Y a-t-il un ou des slogans de publicité qui vous restent à l’esprit ?

Oui, c’est une publicité très suggestive sur la publicité qui disait simplement : « Demain, j’enlève le bas ».

Y a-t-il des titres de films qui vous plaisent particulièrement ?

Oui, plusieurs. Ils possèdent de l’ampleur : Voyage au bout de l’enfer, Apocalypse Now, Out of Africa, Gone with the Wind.

Y a-t-il des titres de chansons que vous trouvez beaux, prenants ?

La Quête (Brel), Bridge over Troubled Water. Et deux titres de Johnny Hallyday : L’envie d’avoir envie et Requiem pour un fou.

Pouvez-vous me donner les titres de trois livres qui vous ont toujours tenu à cœur ?

La Mélancolie d’Athéna (Michel de Jaeghere), De la guerre (Clausewitz), L’Art de la guerre (Sun Tzu).

Qu’est-ce qui vous enrichit en termes de mots ? Comment vous nourrissez-vous ?

Par la lecture d’essais. Et également par la lecture de bons romans policiers, profonds et fins dans leurs analyses psychologiques.

Si vous deviez choisir 7 mots qui vous dessinent, lesquels choisiriez-vous ?

Volonté, humanisme, enthousiasme, beauté et harmonie. Et ordre, avec l’idée de sobriété. Enfin, l’amour, l’amour des autres, l’intérêt et l’écoute de chacun ; je prête une vraie attention à chaque personne.

Quels sont les mots répétitifs que votre entourage dit souvent de vous ?

J’entends souvent dire que je suis rationnel et logique, sensible voire susceptible, solide et volontaire, hyper organisé, gentil et chaleureux, avec un côté plutôt drôle !

Quel est le plus beau mot de la langue française ?

Ensemble, c’est un mot riche car, pour moi, chaque homme et chaque femme n’existent que par et grâce à l’autre !

Quels synonymes donneriez-vous au mot chance ?

Travail, sens des opportunités et discipline personnelle. La chance, on se la doit. « Un homme, ça s’oblige » (Camus). L’homme est condamné à être libre et cette liberté confère la responsabilité !

Avez-vous une devise ?

Oui. Elle est simple et brève : « Faire face ! »