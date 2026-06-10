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Entre la Côte des Bar et Montgueux, le Domaine Vincent Couche s’impose comme une figure singulière de la Champagne contemporaine, guidée par le respect du vivant.

À sa tête, Vincent Couche exploite 15 hectares de vignes répartis entre les sols argilo-calcaires kimméridgiens de Buxeuil, propices au Pinot Noir, et les craies de Montgueux, favorables au Chardonnay. Deux terroirs complémentaires qui façonnent la structure et la finesse de ses champagnes.

Repris en 1996, le domaine s’engage progressivement dans une conversion vers la viticulture biologique et biodynamique, aujourd’hui certifiée bio et Demeter. Le travail de la vigne repose sur l’observation des équilibres naturels et une approche globale de l’écosystème. Plantation d’arbres fruitiers, introduction d’animaux et préservation des sols traduisent une volonté affirmée : produire en harmonie avec la nature.

En cave, la même exigence prévaut. Vinifications sans intrants œnologiques, interventions minimales et élevages adaptés à chaque vin guident la démarche. Les mises en bouteille interviennent lorsque les cuvées sont jugées prêtes. Le non-dosé s’impose comme une évidence, privilégiant la pureté et la lecture du millésime.

Les champagnes du domaine se distinguent par leur tension, leur minéralité et leur précision, reflet direct de leur origine et du travail du vigneron.

Le Millésime 2015 Zéro Dosage, assemblage de Pinot Noir et de Chardonnay, illustre cette philosophie. Le nez associe notes végétales, miel délicat, fruits jaunes et rouges, relevés de citronnelle, sauge, noix et pain grillé. En bouche, l’attaque est droite et vive. La matière, ample et structurée, s’étire sur une minéralité saline, offrant une finale longue, précise et élégante.

Bonne dégustation !