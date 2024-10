Temps de lecture estimé : 1 minute

Le rebond dans le secteur de la santé. Une chronique signée Anne Baron, directrice générale de l’association Les Rebondisseurs Français.

Une pilule qui a du mal à passer

Cession à une entreprise étrangère ou entrée au capital de fonds d’investissement en dehors du territoire : la pilule peut être difficile à avaler pour certains Français. Pourtant, ces opportunités peuvent être des remèdes de cheval pour des entreprises dont le bulletin de santé est inquiétant, ou a minima les aider à reprendre du poil de la bête face à des difficultés. Dans le secteur de la santé, et notamment pharmaceutique, cela peut par exemple permettre de diluer la prise de risques et favoriser la recherche et le développement qui nécessitent d’être sous perfusion avant d’atteindre des résultats concrets.

Opella : quand Sanofi est pris en grippe

La cession du contrôle de la filiale qui commercialise le Doliprane a mis le feu aux poudres. Alors qu’Opella semble avoir une santé de fer, Sanofi veut se concentrer sur le développement de solutions innovantes, médicaments et vaccins, face à des « maladies invalidantes ou mortelles ». L’entreprise n’est donc pas malade comme un chien, mais souhaite effectuer un pivot stratégique. Mais pour mener à bien cette opération (chirurgicale ?), il va falloir suivre les prescriptions de l’État français. Celui-ci va entrer au capital via Bpifrance, la banque publique d’investissement avec une ordonnance bien fournie qui devrait permettre de veiller au respect des exigences et garanties demandées.

Doliprane et rebond économique : un remède ou un placebo ?

La pilule est peut-être amère pour Sanofi, mais elle pourrait se révéler salvatrice. L’État, via Bpifrance, tente de prescrire un traitement de choc pour préserver l’emploi, la production locale, et éviter la délocalisation de cette industrie stratégique. Mais ce remède sera-t-il suffisant ou s’agira-t-il d’un simple placebo contre un mal plus profond ? Pour éviter tout effet secondaire indésirable, une alchimie délicate entre innovation, résilience et stratégie nationale est indispensable. La France espère que ce rebond savamment dosé garantira un renouveau sans rechute.