En économie, le phénix existe bel et bien. Une entreprise en difficulté peut se redresser si les forces de la volonté s’agrègent pour lui redonner vigueur et attractivité. Anne Baron, directrice générale de l’association Les Rebondisseurs Français, le prouve dans sa chronique.



Certains produits, marques et entreprises semblaient à jamais disparus, mais tel le phénix, renaissent de leurs cendres. La nostalgie des adultes d’aujourd’hui, désireux de (re)découvrir les objets de leur jeunesse, joue un rôle clé dans ce phénomène. Cette vague de nostalgie pousse des entreprises à relancer des produits ou des entrepreneurs à reprendre des marques tombées aux oubliettes en les remettant au goût du jour…

Réactiver les souvenirs : rebondir avec l’effet nostalgie

Alors que, dans les années 90, la mondialisation a eu raison de la pâte à tartiner Pastador et que celle-ci ne faisait plus recette, la famille Debourse mise sur cette marque gourmande dès 2011 qui en remet aujourd’hui une couche en s’étalant dans les rayons de certains supermarchés. Dans le même goût, depuis mars 2023, les tablettes de chocolat Merveilles du Monde (et leur collection d’images) font à nouveau rugir de plaisir les consommateurs. Un carton dans les rayons !

Les Polly Pocket, plébiscitées par les consommateurs, reprennent du service avec succès. Ces petites boîtes renfermant des personnages miniatures séduisent à nouveau les enfants (et les adultes passionnés !), tout comme les Pogs, ces rondelles en carton ou en plastique qui faisaient fureur dans les cours de récréation dans les années 90.

Certains de ces produits reviennent tels quels, dans leur forme originale. Certains sont relancés comme au bon vieux temps, tandis que d’autres s’adaptent au marché. Un pari fou sur le passé qui ne fait pas peur à de nombreux entrepreneurs.

Surfer sur la mode : un éternel recommencement

Pas besoin de réinventer la poudre ! Comme le montre la relance de Bonux que beaucoup croyaient lessivée depuis 2012, les marques et produits souvenirs repassent par la case grande surface (ou autre) et (re)trouvent leur place. Ainsi, pour ces rebonds, certains mettent le paquet !

Pour éviter de dérailler pour la renaissance de Radior, marque de motocyclettes et de vélos, un groupe de six industriels de Bourg-en-Bresse s’est associé au sein d’Eco Mobilité de l’Ain (EMA) et se lance dans la course en surfant sur l’électrique. Pour se remettre en selle, la marque mise sur une fabrication locale. Un argument supplémentaire qui devrait donner un coup d’accélérateur aux ventes de leurs premiers modèles de VAE, Garuda et Phen’x.

Retour vers les futurs rebonds

Alors, avis aux (futurs) entrepreneurs ! De nombreuses marques pourraient à nouveau renaître et ainsi connaître le succès. Pour ces rebonds, nul besoin de grande imagination ou d’inventions révolutionnaires : les entrepreneurs motivés doivent se plonger dans le passé ou les archives de leurs greniers. L’avenir nous dira si d’autres marques, comme les montres Phénix, disparues en 1981, renaîtront de leurs cendres ou, en cette période d’inflation, si des enseignes comme Mammouth pourront revenir à la vie. Et de nouveau, enfin, écraser les prix !