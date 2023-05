Temps de lecture estimé : 2 minutes

Échouer puis rebondir. Une chronique signée Anne Baron, directrice générale de l’association Les Rebondisseurs Français.

Des freins pour réussir

Cette année, tout s’est passé comme sur des roulettes pour Colin Gallois et Lancelot Durand. Avec EPPUR, leur entreprise, tout roule depuis qu’ils ont gagné le concours Lépine. Comme nous ne sommes pas tous (vraiment) e(r)gos en termes de santé, ils ont inventé un système de freinage pour fauteuil roulant : DREEFT. L’objectif ? Permettre aux utilisateurs d’avoir une vraie solution pour freiner sans se blesser les mains et d’améliorer leur mobilité et autonomie. Cette récompense ouvre une nouvelle voie pour l’entreprise lilloise et offre un coup d’accélérateur grâce à une belle visibilité. Ce prix du Président de la République est un coup de main à ce système pensé en 2015 qui pourrait faire la différence. Un prochain rebondissement pourrait être, un jour, la prise en charge de cet équipement pour améliorer le bien-être de toutes les personnes en fauteuil roulant.

Arrêter de boire la tasse

Pour faire barrage aux inondations, Olivier Guillou a créé Flowstop. Ce dispositif léger et gonflable en une minute s’est vu décerner le prix de la Première ministre : qui l’eût cru(e) ! Parmi le flot d’inventions (plus de 400 présentées cette année), l’entreprise basée à Montauban mérite un tonnerre d’applaudissements. Cette solution face à ces catastrophes naturelles devrait inonder le marché afin de limiter les dégâts des eaux lorsque celles-ci se précipitent ou débordent. Rester au sec grâce à cette invention, devrait permettre à de nombreux particuliers, mais également des communes ou entreprises de rebondir plus rapidement après des inondations. Peut-être que les assureurs pourraient envisager de la prévention avec ce système de protection plutôt que de l’indemnisation… Voilà qui constituerait un tsunami dans la gestion de ce type de sinistre.

Inventer le succès

Échouer est (encore) mal vu en France. Pourtant, pour créer un succès, il faut parfois faire plusieurs essais pour apprendre de ses erreurs, traverser des déconvenues, mais surtout sortir renforcé avec un certain savoir, du savoir-faire et des compétences complémentaires qui mèneront à la réussite. Entreprendre, c’est inventer, tester, mais c’est avant tout prendre des risques, oser, innover. Peu d’inventions, récompensées ou non au concours Lépine, ont fonctionné au premier essai. Les expériences auront permis d’affiner le concept, les prototypes, le marché, le choix des partenaires, le discours, etc. Avant d’amener au succès.